Счастливые даты в июне: как привлечь успех и благополучие

В июне будет несколько сильных дат. Они могут привлечь в вашу жизнь финансовое благополучие, карьерный рост и успех. Известный украинский мольфар Максим Гордеев назвал даты, когда вы можете привлечь удачу.
1 июня
Этот день подходит для генеральной уборки. Мольфар советует выбросить ненужные вещи, освобождая место для нового. После этого можно ожидать прибыли.
3 июня
Энергетика этого дня снимет блоки на пути к богатству. В этот день можно попросить повышение или запустить рекламу для привлечения клиентов. Любой шаг может принести быстрые деньги.
7 июня
В этот день нужно провести очистку пространства солью или поставить энергетический щит. Это отсечет завистников, которые незаметно крадут вашу удачу и жизненные силы.
13 июня
В этот день нужно провести любой ритуал на увеличение прибыли или просто пожертвовать небольшую сумму на благое дело.
Энергетический фон дня таков, что даже самая маленькая ваша отдача вернется к вам в десятикратном размере.
15 июня
В этот день можно решиться сделать шаг в неизвестное. Можно начинать новый проект или работу.
21 июня
Это самый сильный день для программирования будущего. Напишите подробный план достижения материальных целей. Желания, загаданные сегодня, материализуются с минимальными усилиями, закрывая все ваши базовые потребности.
26 июня
Энергетика дня способствует возврату долгов. Все, что вы отдавали раньше, сегодня начнет возвращаться к вам в виде новых возможностей.
Смотрите видео о счастливых датах месяца:
Вас также заинтересует:
- 5 вещей, которых у аккуратных людей никогда не бывает в ванной
- Привлечете достаток: в какие дни можно и нельзя убираться
- Лунный календарь на июнь 2026 года — благоприятные и неблагоприятные дни
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред