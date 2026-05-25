Мощный удар Storm Shadow: на востоке взорван важный пункт управления армии РФ

Воздушные силы ВСУ применили крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

https://glavred.info/ukraine/moshchnyy-udar-storm-shadow-na-vostoke-vzorvan-vazhnyy-punkt-upravleniya-armii-rf-10767695.html Ссылка скопирована

Нанесен мощный удар ракетами Storm Shadow / Коллаж Википедия, скриншот YouTube

Главное:

ВСУ применили крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow

Уничтожен важный пункт управления и связи врага на Луганщине

25 мая украинская авиация нанесла удар крылатыми ракетами Storm Shadow по пункту управления и связи ВС РФ на временно оккупированной территории Луганской области.

Как сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины, Воздушные силы ВСУ применили крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

видео дня

В результате успешно уничтожен важный пункт управления и связи врага на временно оккупированной территории Луганской области.

"Этот удар подчеркивает стратегическую дальновидность, единство планирования и целенаправленные действия, которые доказывают, что ни одна позиция российского агрессора не является безопасной на украинской земле", — подчеркнули в Генштабе.

/ Инфографика Главреда

Удары по объектам РФ: что известно

В результате пожара на военном аэродроме в районе Липецк были уничтожены два российских истребителя — Су-30 и Су-27. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным украинской стороны, к инциденту могут быть причастны подпольные группы, действующие внутри России. Утверждается, что подготовка к операции велась около двух недель: за это время участникам якобы удалось попасть на территорию объекта, обойти систему охраны и вывести из строя авиацию непосредственно в ангарах.

Удары по целям РФ - важные новости

Как писал Главред, Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Ранее сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб

Ранее сообщалось, что стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.

Стоит также прочитать:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред