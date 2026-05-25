Мощный удар Storm Shadow: на востоке взорван важный пункт управления армии РФ

Главное:
- ВСУ применили крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow
- Уничтожен важный пункт управления и связи врага на Луганщине
25 мая украинская авиация нанесла удар крылатыми ракетами Storm Shadow по пункту управления и связи ВС РФ на временно оккупированной территории Луганской области.
Как сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины, Воздушные силы ВСУ применили крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.
В результате успешно уничтожен важный пункт управления и связи врага на временно оккупированной территории Луганской области.
"Этот удар подчеркивает стратегическую дальновидность, единство планирования и целенаправленные действия, которые доказывают, что ни одна позиция российского агрессора не является безопасной на украинской земле", — подчеркнули в Генштабе.
Удары по объектам РФ: что известно
В результате пожара на военном аэродроме в районе Липецк были уничтожены два российских истребителя — Су-30 и Су-27. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
По данным украинской стороны, к инциденту могут быть причастны подпольные группы, действующие внутри России. Утверждается, что подготовка к операции велась около двух недель: за это время участникам якобы удалось попасть на территорию объекта, обойти систему охраны и вывести из строя авиацию непосредственно в ангарах.
Удары по целям РФ - важные новости
Как писал Главред, Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Ранее сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб
Ранее сообщалось, что стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.
Стоит также прочитать:
- Небо затянуло огнем, а по ТВ вышло экстренное обращение: Россию атаковали дроны
- В небе яркие вспышки и огненный дым над важными объектами: дроны атаковали РФ
- Громкие взрывы в крупных городах и пожар в электросети: РФ атаковали дроны
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред