Сбрасывал бомбы на Запорожье: ВСУ сбили вражеский Су-34

"Птичка" оккупантов была уничтожена сегодня около четырех часов утра.

Су-34 был сбит Силами обороны / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikimedia.org

Кратко:

ВСУ сбили вражеский бомбардировщик

Су-34 терроризировал жителей Запорожья

Сил обороны Украины сбили российский самолет Су-34 на Запорожском направлении.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, вражеский истребитель-бомбардировщик был сбит около четырех часов утра 25 сентября 2025 года.

"Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб", - говорится в сообщении.

Самолет Су-34 / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Запорожье - последние новости

Российская оккупационная армия терроризирует Запорожье практически каждый день.

Как писал Главред, в ночь на 24 сентября российская оккупационная армия ударила по Запорожской области и областному центру. Россияне нанесли по городу два удара, предварительно - ФАБами. В результате обстрела возник пожар и повреждены частные дома. Два человека погибли, еще пятнадцать - ранены.

В ночь на 23 сентября оккупационная армия России нанесла шесть ударов ФАБами по Запорожбью. Попадание зафиксировано на территории частного домовладения. Разрушен жилой дом. Взрывной волной повреждены соседние здания. Кроме того, на месте происшествия возник пожар. Погиб мужчина.

Со взрывов и пожаров началось в Запорожье утро понедельника, 22 сентября. Российская армия направила на город не менее пяти авиабомб. Погибли люди.

В Запорожье построят модульные укрытия во дворах

Сегодня во время воздушной тревоги не все жители имеют возможность оперативно спуститься в защищенное помещение. Во многих домах отсутствуют подвалы, а те, что есть, часто находятся в запущенном состоянии и не соответствуют требованиям безопасности.

В связи с этим в Запорожье во дворах многоэтажных домов будут построены специальные модульные укрытия. Они смогут вмещать от 30 до 50 человек одновременно, жители во время сигнала тревоги выходят из квартир прямо во двор, где находится безопасное место для укрытия.

