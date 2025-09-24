В Запорожье построят модульные укрытия во дворах: будут вмещать до 50 человек

Речь идет не о единичных пилотных проектах, а о системном подходе.

В Запорожье построят модульные укрытия во дворах / коллаж: Главред, фото: Akzent.zp.ua, УНИАН

Кратко:

Модульные конструкции частично поместят под землю

Модульные укрытия намерены устанавливать массово

В Запорожье во дворах многоэтажных домов будут построены специальные модульные укрытия. Об этом пишет Akzent.zp.ua.

Как отметил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, сегодня во время воздушной тревоги не все жители имеют возможность оперативно спуститься в защищенное помещение. Во многих домах отсутствуют подвалы, а те, что есть, часто находятся в запущенном состоянии и не соответствуют требованиям безопасности.

Сооружения, которые будут строить, - это модульные конструкции, частично углубленные под землю. Они смогут вмещать от 30 до 50 человек одновременно, жители во время сигнала тревоги выходят из квартир прямо во двор, где находится безопасное место для укрытия.

"Таким образом, отпадет необходимость искать доступ к подвалам или бежать в ближайший официальный тайник, который может быть в нескольких кварталах", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, речь идет не о единичных пилотных проектах, а о системном подходе. Если проект получит окончательное одобрение Министерства развития общин, то модульные укрытия будут устанавливать массово - в Запорожье и в других населенных пунктах области.

Сейчас продолжаются заключительные переговоры по финансированию и организации строительства. Власти надеются, что реализация инициативы позволит людям чувствовать себя более защищенными в своих районах даже в самые сложные моменты.

Атаки РФ на Запорожье - последние новости

Как писал Главред, со взрывов и пожаров началось в Запорожье утро понедельника, 22 сентября. Российская армия направила на город не менее пяти авиабомб. Погибли люди.

С вечера 15 сентября и ночью 16 сентября в Запорожье прогремели взрывы. Воздушные силы Украины сообщали о пусках крылатых ракет на Запорожскую область. В городе пострадали автомобили, выбиты окна и повреждены фасады, а в одном из районов возникло возгорание.

Позже стало известно, что россияне били КАБами, баллистикой и из РСЗО. По Запорожью было нанесено минимум 10 ударов. Известно о 13 раненых, среди них двое детей 4 и 17 лет. Они находятся под наблюдением медиков. Один человек – 41-летний мужчина – погиб.

В августе российские оккупанты атаковали фугасными авиационными бомбами базу отдыха в Запорожском районе. Ранения получили 12 человек, среди них – четверо детей.

О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

