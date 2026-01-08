Новый год, новая Елена: Мозговая неожиданно сменила стрижку

Читайте больше:
Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая решила начать новый год с кардинальных перемен. И первым пунктом в ее списке оказалась прическа.
В своем блоге в Instagram Мозговая опубликовала сэлфи со свежей стрижкой. Продюсер решила "облегчить" голову - убрать длину, и слегка уложить волосы. В подписи она поблагодарила своего мастер-парикмахера за работу.
В комментариях читатели Елены Мозговой отмечают, что новая стрижка омолодила ее, добавила свежести всему облику и подчеркнула естественное обаяние музыкального продюсера.
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
