Новый год, новая Елена: Мозговая неожиданно сменила стрижку

Своим бьюти-экспериментом музыкальный продюсер поделилась в социальных сетях.

Елена Мозговая сейчас - продюсер показала новую стрижку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Что поменяла в себе Елена Мозговая

Как поклонники продюсера отреагировали на это

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая решила начать новый год с кардинальных перемен. И первым пунктом в ее списке оказалась прическа.

В своем блоге в Instagram Мозговая опубликовала сэлфи со свежей стрижкой. Продюсер решила "облегчить" голову - убрать длину, и слегка уложить волосы. В подписи она поблагодарила своего мастер-парикмахера за работу.

В комментариях читатели Елены Мозговой отмечают, что новая стрижка омолодила ее, добавила свежести всему облику и подчеркнула естественное обаяние музыкального продюсера.

Елена Мозговая сейчас - продюсер показала новую стрижку / фото: instagram.com/olenamozgova1

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

