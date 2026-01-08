Укр
Новый год, новая Елена: Мозговая неожиданно сменила стрижку

Анна Подгорная
8 января 2026, 00:26
13
Своим бьюти-экспериментом музыкальный продюсер поделилась в социальных сетях.
Елена Мозговая
Елена Мозговая сейчас - продюсер показала новую стрижку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Читайте больше:

  • Что поменяла в себе Елена Мозговая
  • Как поклонники продюсера отреагировали на это

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая решила начать новый год с кардинальных перемен. И первым пунктом в ее списке оказалась прическа.

В своем блоге в Instagram Мозговая опубликовала сэлфи со свежей стрижкой. Продюсер решила "облегчить" голову - убрать длину, и слегка уложить волосы. В подписи она поблагодарила своего мастер-парикмахера за работу.

видео дня

В комментариях читатели Елены Мозговой отмечают, что новая стрижка омолодила ее, добавила свежести всему облику и подчеркнула естественное обаяние музыкального продюсера.

Елена Мозговая
Елена Мозговая сейчас - продюсер показала новую стрижку / фото: instagram.com/olenamozgova1

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что финалистка "Холостяка" попала в ДТП. Анастасия Половинкина из 14-го сезона романтического реалити-шоу не справилась с управлением и ее занесло в кювет.

Также стало известно, что украинский певец Brykulets пошел работать в школу. Он преподает музыкальное искусство детям и учит их писать песни. Артист раскрыл свои учительские приемы.

Читайте также:

О персоне: Елена Мозговая

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

шоу-бизнес Елена Мозговая новости шоу бизнеса
