Оккупанты атаковали Запорожье: в городе бушует пожар, есть пострадавшие

С вечера 15 сентября и ночью 16 сентября в Запорожье прогремел ряд взрывов. Тревогу в городе объявили в 23:31, а уже через две минуты глава Запорожской ОВА сообщил о взрывах в области.

"Есть активность вражеской тактической авиации и угроза для Запорожской области. Также существует угроза от крылатых ракет", - написал Иван Федоров в 23:12. О повторных взрывах он информировал в 23:45 и 23:56.

Воздушные силы Украины сообщали о пусках крылатых ракет на Запорожскую область в 23:17 и 23:45.

Около 23:50 Федоров сообщил об одном раненом. Позже стало известно, что в городе пострадали автомобили, выбиты окна и повреждены фасады, а в одном из районов возникло возгорание.

В 00:54 поступила информация, что "пять человек ранены в результате вражеской атаки на Запорожье".

"Россияне продолжают атаковать областной центр. В результате попадания в частную застройку, предварительно, пострадали пять человек", - сообщил Федоров.

В результате атаки были разрушены частные дома и нежилые помещения, возникли пожары. Один человек погиб, еще семь получили ранения, среди них один ребенок. Количество людей, которым понадобилась медицинская помощь, возросло. На местах попаданий работают бригады скорой помощи.

Новость дополняется.

