Сколько еще продлится война в Украине: прогноз министра финансов

Марченко заявил, что Украине следует готовить народ к еще одному году войны.

Министр финансов спрогнозировал, сколько продлится война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 43 Отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила, УНИАН

Ключевые тезисы:

Война в Украине продлится еще один год

Украина нуждается в большем количестве денег, чем в 2025 году

Мы еще не видели финальной стадии этой войны

Война в Украине продлится еще как минимум год. Таким прогнозом поделился министр финансов Сергей Марченко во время Ежегодной встречи YES в Киеве.

По его словам, последней стадии в войне пока еще не видно, поэтому надо готовить военных, народ, а также искать соответствующее финансирование для еще одного года войны.

Марченко заявил, что для финансирования бюджета на следующий год Украина нуждается в большем количестве денег, чем в 2025 для того, чтобы обеспечить военных и гражданских.

"Нам нужно больше денег, чем в этом году. В этом году их было больше (чем в прошлом году, - ред.). Мы еще не видели финальной стадии этой войны", - сказал министр финансов.

По словам министра, стране не хватает минимум 16 млрд долларов. Для решения этого вопроса Украина уже сотрудничает с партнерами и ищет дополнительные источники финансирования.

Прогнозы относительно завершения войны в Украине - новости по теме

Напомним, народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что война в Украине идет к завершению.

Тем временем начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр Денис Швыдкий убежден, что война в Украине продлится как минимум еще два года, поэтому рассчитывать на ее быстрое окончание или результаты переговоров - не стоит.

Как ранее писал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал предположение, что полномасштабная война, которую РФ начала против Украины, может завершиться не позднее, чем через полгода.

О персоне: Сергей Марченко Украинский экономист и политический деятель, кандидат экономических наук. Занимал должность заместителя министра финансов Украины (2016-2018). Работал в должности заместителя Главы Администрации Президента Украины (2018-2019). Министр финансов Украины с 30 марта 2020 года, пишет Википедия.

