Сколько еще продлится война в Украине: прогноз министра финансов

- Война в Украине продлится еще один год
- Украина нуждается в большем количестве денег, чем в 2025 году
- Мы еще не видели финальной стадии этой войны
Война в Украине продлится еще как минимум год. Таким прогнозом поделился министр финансов Сергей Марченко во время Ежегодной встречи YES в Киеве.
По его словам, последней стадии в войне пока еще не видно, поэтому надо готовить военных, народ, а также искать соответствующее финансирование для еще одного года войны.
Марченко заявил, что для финансирования бюджета на следующий год Украина нуждается в большем количестве денег, чем в 2025 для того, чтобы обеспечить военных и гражданских.
"Нам нужно больше денег, чем в этом году. В этом году их было больше (чем в прошлом году, - ред.). Мы еще не видели финальной стадии этой войны", - сказал министр финансов.
По словам министра, стране не хватает минимум 16 млрд долларов. Для решения этого вопроса Украина уже сотрудничает с партнерами и ищет дополнительные источники финансирования.
