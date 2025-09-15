Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Опыт горькой ценой": Украина готова научить Европу сбивать дроны - Игнат

Виталий Кирсанов
15 сентября 2025, 17:51
43
Украина, подчеркнул Юрий Игнат, готова предоставить своих специалистов для обучения союзников.
Украина готова научить Европу сбивать дроны
Украина готова научить Европу сбивать дроны / коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, Telegram

Что сказал Юрий Игнат:

  • Поляки не имеют столько опыта, как Украина
  • В Украине военный опыт приобретался кровью

Украина готова поделиться с европейскими партнерами уникальным опытом, как эффективно сбивать российские беспилотники. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он прокомментировал информацию о том, что в Польшу залетели "Герберы" якобы без боевой части, и по этим дронам отработала польская авиация.

видео дня

"Какими ракетами (сбивали - ред) - это их дело. Не имеют они столько опыта, как Украина... "Герберы" - непростая цель, особенно для истребителей. Видели недавно еще случай залета в воздушное пространство Румынии того же "Шахеда", или "Герберы"... - это уже определяет румынская сторона. Но более 40 минут два истребителя не могли ничего сделать... Пытались, но потеряли немало времени", - сказал Игнат.

Он подчеркнул, что речь идет об опыте украинских защитников неба - всей Воздушной обороны, всего комплекса мероприятий, которые можно реализовать и в Польше. Украина, подчеркнул военный, готова предоставить своих специалистов для обучения союзников и неважно, где это будет, например, во Львове или Кракове.

По словам Игната, на территории нашей страны во время воздушных атак РФ применяют различные средства, в зависимости от обстоятельств - мобильные огневые группы, авиацию, дроны-перехватчики, радиоэлектронную борьбу. Каждое применение зависит от определенной ситуации, операцией руководит командующий Воздушных сил ВСУ, за каждый участок отвечает конкретный человек. И все работает, как единый механизм, который предусматривает рациональное привлечение тех или иных средств, в зависимости от обстоятельств.

Игнат добавил, что применение Польшей для сбивания дронов истребителей F-16 - личное дело командования этой страны. Но он не исключил, что территорию, над которой перемещались российские БпЛА, не могли "перекрыть" те или иные комплексы противовоздушной обороны из-за их удаленности.

Как подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ, сейчас видно, какую эволюцию прошли Силы обороны.

"Мы достигли этих результатов... Этот опыт нам достался горькой ценой - мы теряли много наших защитников, гражданских людей... Много потеряно техники, разрушены дома, предприятия. Этот опыт приобретался кровью. Поэтому партнеры имеют уникальную возможность увидеть, понять, пройти эти учения. Конечно, были и ошибки в какой-то работе - невозможно учесть все, когда противник атакует новейшими средствами. Надо пробовать, применять инновационные средства", - отметил он.

Если в 2022 году "Шахеды", которые РФ тогда только начинала запускать по городам Украины, из автоматического оружия пытались сбивать даже полицейские, то теперь все выглядит по другому. Те же мобильные огневые группы оснащены тепловизорами, другим оружием.

Налет российских дронов на Польшу - новости по теме

Напомним, в ночь на 10 сентября около двадцати российских беспилотников пересекли границу Польши. В ответ союзные войска и польская авиация открыли огонь и сбили вражеские аппараты. Это стало первым случаем, когда НАТО напрямую уничтожило российские воздушные цели.

Как сообщал Главред, Кремль традиционно отказался брать на себя ответственность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля "нет новых комментариев", а оценки Варшавы относительно инцидента назвал "типичной риторикой" европейских столиц.

Президент США Дональд Трамп высказал предположение, что пролет дронов над территорией Польши мог быть "ошибкой". При этом он подчеркнул, что недоволен ситуацией и считает ее серьезной.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, находясь в Киеве, опроверг заявления Трампа. Он отметил, что польские военные зафиксировали 19 дронов в своем небе, тогда как над Украиной той же ночью Россия запустила более 400 беспилотников и несколько десятков ракет.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО БПЛА Юрий Игнат атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зачистка россиян на востоке: генерал рассказал о ликвидации прорыва РФ

Зачистка россиян на востоке: генерал рассказал о ликвидации прорыва РФ

18:42Украина
В двух городах Украины прогремели мощные взрывы, есть погибшие - полиция

В двух городах Украины прогремели мощные взрывы, есть погибшие - полиция

18:27Украина
У Украины уже есть дроны-перехватчики для сбития "Шахедов" – Палиса

У Украины уже есть дроны-перехватчики для сбития "Шахедов" – Палиса

18:16Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Сотни тысяч жителей Китай переедут в Сибирь: режим Путина сдает два региона РФ

Сотни тысяч жителей Китай переедут в Сибирь: режим Путина сдает два региона РФ

"Ого, изменилась!": в Сети обсуждают новый образ Кристины Соловий

"Ого, изменилась!": в Сети обсуждают новый образ Кристины Соловий

Правда о заправке: эксперт развенчал главный миф, в который верят водители

Правда о заправке: эксперт развенчал главный миф, в который верят водители

Последние новости

18:45

Избавьтесь от "лишнего" осенью: как правильно обрезать ежевику, чтобы она не замерзла

18:44

Одно трагическое событие все изменило: когда украинки впервые надели штаныВидео

18:42

Зачистка россиян на востоке: генерал рассказал о ликвидации прорыва РФ

18:32

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

18:27

В двух городах Украины прогремели мощные взрывы, есть погибшие - полиция

Решение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точкуРешение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точку
18:16

У Украины уже есть дроны-перехватчики для сбития "Шахедов" – Палиса

18:14

Вмиг сметут со стола: рецепт легендарного салата за 5 минут

18:10

На крючке — краснокнижный вид: стало известно, откуда в Киеве редчайшая рыба

17:51

"Опыт горькой ценой": Украина готова научить Европу сбивать дроны - Игнат

Реклама
17:40

Какой цвет одежды вы обычно носите: любимые оттенки раскроют тип характера

17:29

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровениемВидео

17:10

Коридор затмений: какие 3 знака зодиака резко изменят свою судьбу

17:07

Шторм усиливается: Украина под влиянием жесткой магнитной бури

16:56

В банках Украины покупают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта

16:51

Смогут ли россияне оккупировать Купянск: командир полка "Ахиллес" ответил

16:38

У Земли появилась еще одна Луна - открытие астрономов может изменить мир

16:34

Четвероклассников в Украине ждёт ВНО: школьников проверят по-новому

16:34

Долго тереть не нужно: домашнее средство, которое быстро смоет весь желтый налетВидео

16:22

"Это не то, что остановит войну": экономист сказал, на что Украине стоит обратить внимание

16:21

"Наш Джекичанчик": Леся Никитюк сделал комментарий про отцовство ее партнера

Реклама
16:18

Морально не вывозил: звезда "МастерШеф" обратился к украинцам из ПрагиВидео

16:01

Украине может грозить новое вторжение: СМИ раскрыли циничный замысел Путина

15:37

За игнорирование - штраф: водителей предупредили о новом важном знаке на дорогах

15:31

"Будет там, где хочет": политзаключенный Лукашенко после освобождения вернулся в тюрьму

15:27

Войска отработали боевые действия недалеко от польской границы: что делала Россия

15:27

Школа в Норвегии глазами украинки: почему простые задания вызвали "культурный шок"

15:08

Существует ли жизнь после смерти: священник дал откровенный ответВидео

15:07

Доллар по 46: нардеп сказал, "взлетит" ли валюта до этой отметки

15:02

В РФ против Пугачевой подали иск на 1,5 миллиарда рублей из-за интервью

14:49

Ремонт влетит в копеечку: какие ежедневные привычки "убивают" стиральную машинуВидео

14:40

"Пространство для маневра": эксперт оценил шаги США в отношении Беларуси

14:35

Где ноль среди восьмерок: чтобы дать ответ, надо быть "гением головоломок"

14:33

Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

14:29

Трамп неожиданно изменил отношение к России из-за войны - Politico

14:14

Будут ли отключения света зимой: в Укрэнерго объяснили, чего ждать украинцам

14:12

Самолеты снаряжены крылатыми ракетами: существует угроза нового удара по Украине

14:06

"Столько слез": звездная прыгунья Бех-Романчук беременна первенцем

13:58

Война идет к завершению: Вениславский обнадежил сроками окончания боев в Украине

13:54

Имели ли ваши предки особый талант: фамилия раскроет скрытую историю рода

13:20

В Украине обновили тесты по ПДД: что теперь спрашивают на экзаменеФото

Реклама
13:15

"Решение о завершении войны будет приниматься не в Кремле": кто может остановить Путина

13:06

Самый популярный детектив на Netflix: этот фильм полюбился украинским киноманам

12:59

"Есть большая проблема": историк раскрыл секрет Говерлы и что означает ее названиеВидео

12:47

Что смотрит Святослав Вакарчук: топ-5 любимых фильмов фронтмена Океана ЭльзыВидео

12:46

Без одного участника: звезды "Евровидения-2025" вызвали слухи о распаде группыВидео

12:45

Жаба давит: пять знаков зодиака, которые завидуют успеху других

12:34

По вкусу не уступят мясным: рецепт котлет из крабовых палочек за 10 минут

12:32

Украина побеждает РФ - Келлог сделал громкое заявление о ходе войны и раскрыл деталиВидео

12:30

В Кремле пригрозили войной странам НАТО: в чем причина

12:00

Лукашенко решится уйти из-под влияния РФ, как только почувствует слабость Путина - Усов

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять