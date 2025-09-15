"Опыт горькой ценой": Украина готова научить Европу сбивать дроны - Игнат

Украина, подчеркнул Юрий Игнат, готова предоставить своих специалистов для обучения союзников.

Украина готова научить Европу сбивать дроны / коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, Telegram

Что сказал Юрий Игнат:

Поляки не имеют столько опыта, как Украина

В Украине военный опыт приобретался кровью

Украина готова поделиться с европейскими партнерами уникальным опытом, как эффективно сбивать российские беспилотники. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он прокомментировал информацию о том, что в Польшу залетели "Герберы" якобы без боевой части, и по этим дронам отработала польская авиация.

"Какими ракетами (сбивали - ред) - это их дело. Не имеют они столько опыта, как Украина... "Герберы" - непростая цель, особенно для истребителей. Видели недавно еще случай залета в воздушное пространство Румынии того же "Шахеда", или "Герберы"... - это уже определяет румынская сторона. Но более 40 минут два истребителя не могли ничего сделать... Пытались, но потеряли немало времени", - сказал Игнат.

Он подчеркнул, что речь идет об опыте украинских защитников неба - всей Воздушной обороны, всего комплекса мероприятий, которые можно реализовать и в Польше. Украина, подчеркнул военный, готова предоставить своих специалистов для обучения союзников и неважно, где это будет, например, во Львове или Кракове.

По словам Игната, на территории нашей страны во время воздушных атак РФ применяют различные средства, в зависимости от обстоятельств - мобильные огневые группы, авиацию, дроны-перехватчики, радиоэлектронную борьбу. Каждое применение зависит от определенной ситуации, операцией руководит командующий Воздушных сил ВСУ, за каждый участок отвечает конкретный человек. И все работает, как единый механизм, который предусматривает рациональное привлечение тех или иных средств, в зависимости от обстоятельств.

Игнат добавил, что применение Польшей для сбивания дронов истребителей F-16 - личное дело командования этой страны. Но он не исключил, что территорию, над которой перемещались российские БпЛА, не могли "перекрыть" те или иные комплексы противовоздушной обороны из-за их удаленности.

Как подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ, сейчас видно, какую эволюцию прошли Силы обороны.

"Мы достигли этих результатов... Этот опыт нам достался горькой ценой - мы теряли много наших защитников, гражданских людей... Много потеряно техники, разрушены дома, предприятия. Этот опыт приобретался кровью. Поэтому партнеры имеют уникальную возможность увидеть, понять, пройти эти учения. Конечно, были и ошибки в какой-то работе - невозможно учесть все, когда противник атакует новейшими средствами. Надо пробовать, применять инновационные средства", - отметил он.

Если в 2022 году "Шахеды", которые РФ тогда только начинала запускать по городам Украины, из автоматического оружия пытались сбивать даже полицейские, то теперь все выглядит по другому. Те же мобильные огневые группы оснащены тепловизорами, другим оружием.

Налет российских дронов на Польшу - новости по теме

Напомним, в ночь на 10 сентября около двадцати российских беспилотников пересекли границу Польши. В ответ союзные войска и польская авиация открыли огонь и сбили вражеские аппараты. Это стало первым случаем, когда НАТО напрямую уничтожило российские воздушные цели.

Как сообщал Главред, Кремль традиционно отказался брать на себя ответственность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля "нет новых комментариев", а оценки Варшавы относительно инцидента назвал "типичной риторикой" европейских столиц.

Президент США Дональд Трамп высказал предположение, что пролет дронов над территорией Польши мог быть "ошибкой". При этом он подчеркнул, что недоволен ситуацией и считает ее серьезной.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, находясь в Киеве, опроверг заявления Трампа. Он отметил, что польские военные зафиксировали 19 дронов в своем небе, тогда как над Украиной той же ночью Россия запустила более 400 беспилотников и несколько десятков ракет.

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

