Российский дрон 50 минут летал в Румынии - Зеленский заявил о расширении войны

Президент рассказал, что российский БпЛА углубился на 10 километров.

https://glavred.info/war/rossiyskiy-dron-50-minut-letal-v-rumynii-zelenskiy-zayavil-o-rasshirenii-voyny-10697849.html Ссылка скопирована

Российский дрон залетел в Румынию / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Зеленского:

Российский БпЛА залетел на 10 км в Румынию и находился там около 50 минут

Румыния поднимала боевую авиацию для реагирования

Действия России - это сознательное расширение войны, а не случайность

В субботу, 13 сентября, на территорию Румынии, которая является членом НАТО, вторгся российский ударный дрон. БпЛА углубился на расстояние около 10 километров и находился в румынском небе почти 50 минут. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Вечером Румыния зафиксировала нарушение своего воздушного пространства. Из-за российского дрона страна была вынуждена поднимать боевую авиацию. Польша также задействовала военные силы в ответ на угрозу со стороны российских ударных беспилотников.

видео дня

Президент подчеркнул, что в течение всего дня 13 сентября в разных регионах Украины фиксировалась активность российских дронов, в том числе и в северных областях - фактически вдоль границы с Беларусью. По предварительной информации, часть беспилотников заходила в украинское воздушное пространство с территории Беларуси в направлении Волыни.

Зеленский подчеркнул, что маршруты российских дронов всегда четко просчитаны. Кремль хорошо понимает, куда направляет свои БПЛА и сколько времени те могут находиться в воздухе.

"Маршруты всегда просчитаны. Это не может быть случайностью, ошибкой или самодеятельностью каких-то командиров низшего уровня. Это очевидное расширение войны Россией, и именно так они делают. Сначала маленькие шаги, а в итоге большие потери", - подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что действовать нужно превентивно. Ведь, по его словам, от страны-агрессора не может быть "малозначимых" угроз.

"Санкции против России нужны. Тарифы против российской торговли нужны. Совместная защита нужна, и Украина предложила партнерам создать именно такую систему защиты. Не ждите десятков "шахедов" и баллистику, чтобы наконец принять решение", - добавил Зеленский.

Могла ли атака на Польшу быть случайной

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью Главреду отметил, что атака российских дронов на Польшу 10 сентября существенно отличается от предыдущих инцидентов и вряд ли была случайностью. Он пояснил, что один или два случая пересечения границы еще можно было бы списать на технические проблемы или влияние систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако массированная операция выглядит сознательно спланированной.

Мельник подчеркнул, что главная цель Кремля - демонстрировать, что Россия фактически ведет войну с НАТО, а стратегическая задача заключается в ослаблении или разрушении Альянса.

"Ведь прямое столкновение не оставляет России никаких шансов: оно либо завершится ее поражением, либо приведет к ядерной катастрофе. Поэтому все подобные действия - лишь один из примеров более широкой тактики. Можно вспомнить и другие провокации: вмешательство в GPS, инциденты в британских водах, подводные диверсии и тому подобное. Это все относится к так называемой войне ниже порога (below the threshold of war)", - подчеркнул он.

Налет российских дронов на Польшу - новости по теме

Напомним, в ночь на 10 сентября около двадцати российских беспилотников пересекли границу Польши. В ответ союзные войска и польская авиация открыли огонь и сбили вражеские аппараты. Это стало первым случаем, когда НАТО напрямую уничтожило российские воздушные цели.

Как сообщал Главред, Кремль традиционно отказался брать на себя ответственность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля "нет новых комментариев", а оценки Варшавы относительно инцидента назвал "типичной риторикой" европейских столиц.

Президент США Дональд Трамп высказал предположение, что пролет дронов над территорией Польши мог быть "ошибкой". При этом он подчеркнул, что недоволен ситуацией и считает ее серьезной.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, находясь в Киеве, опроверг заявления Трампа. Он отметил, что польские военные зафиксировали 19 дронов в своем небе, тогда как над Украиной той же ночью Россия запустила более 400 беспилотников и несколько десятков ракет.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Офис президента Украины Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред