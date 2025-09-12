'У нас есть доказательства': в Польше выяснили, что атака РФ была спланированной

Вице-премьер Кшиштоф Гавковски заявил, что Россия намеренно напала на Польшу.

Польша имеет все доказательства, что РФ намеренно ее атаковала / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, x.com/donaldtusk

Атака дронов 10 сентября была спланированной Россией

Ответственна за атаку по Польше только Россия

Попытки связать Украину с инцидентом являются безосновательными

Польша имеет все доказательства того, что атака российских беспилотников в ночь на 10 сентября на территорию страны была спланированной провокацией. Об этом заявил вице-премьер-министр и министр цифровизации Кшиштоф Гавковски, пишет пресс-служба ведомства.

"Россия намеренно напала на Польшу - у нас есть факты и доказательства, которые это подтверждают. Это была спланированная провокация, скоординированная с дезинформационной кампанией", - сказал Гавковски.

По словам вице-премьера, любое отрицание этого факта или отклонение от имеющихся доказательств лишь усиливает российский нарратив.

"Каждое слово, которое подрывает тот факт, что мы имели дело с преднамеренным нападением, поддерживает российскую дезинформацию. Дезинформация также является элементом войны", - подчеркнул он.

Причастна ли Украина

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя ночную атаки беспилотников, подтвердил, что ответственной за инцидент является Россия. По его словам, все манипуляции или дезинформация, которые пытаются намекнуть на причастность Украины, являются безосновательными.

Туск подчеркнул, что Польша всегда действовала осторожно, терпеливо и разумно в ответ на разного рода провокации. Как член Североатлантического альянса, страна осознает свою ответственность за сохранение мира, поэтому реакция была сдержанной и адекватной.

"Мы отвергаем все манипуляции и дезинформацию, которые намекают, что за атакой стоит Украина. Ответственность лежит на России... Мы все точнее идентифицируем тех, кто - или по политическим мотивам, или по глупости, или из-за того, что они предатели - прислуживает российской пропаганде и дезинформации", - добавил Туск.

"Шахед" / Инфографика: Главред

Для чего РФ атаковала Польшу

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что российская атака беспилотников по Польше, вероятно, имела целью проверить реакцию Запада. По его словам, инцидент может усилить внутреннее напряжение в польской власти, где уже существуют конфликты между президентом, его политическими силами и премьер-министром.

"Если вместо объединения и откладывания политических споров они начнут обвинять друг друга, российские стратеги могут поставить себе "плюсик" за достижение еще одной цели - внутреннего ослабления Польши", - подчеркнул Мельник.

Вторым важным аспектом события является реакция НАТО. Кремль внимательно следит за позицией Вашингтона и других союзников.

Атак БпЛА по Польше - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 10 сентября российские беспилотники атаковали Польшу. По данным Der Spiegel, главной целью стал логистический центр НАТО в Жешуве, который обеспечивает западные поставки вооружения для Украины.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Дональду Трампу следует понять тщетность попыток договориться с Путиным, ведь Россия не планирует завершать войну против Украины. Он подчеркнул, что удары дронов коснулись и НАТО, и только решительные действия заставят Путина осознать бесперспективность своих планов.

Президент США Дональд Трамп допустил, что нарушение воздушного пространства Польши могло быть ошибкой, при этом отметив, что он недоволен "ничем, что связано с этой ситуацией".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Киев опроверг слова Трампа о возможной "ошибке" российских дронов над Польшей. В ночь атаки зафиксировали 19 дронов над Польшей и более 400 дронов и несколько десятков ракет над Украиной.

О персоне: Дональд Туск Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

