Польша перебрасывает 40 тысяч военных на границу с РФ и Беларусью - что произошло

Юрий Берендий
11 сентября 2025, 18:34
Польша развернула около 40 тысяч военных из-за обострения ситуации с безопасностью после удара дронов и на фоне ожидаемых учений "Запад-2025".
Польша перебрасывает 40 тысяч военных на границу с РФ и Беларусью - что произошло
Польша перебрасывает войска на границу с РФ и Белоруссией / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Польша стягивает к границам России и Беларуси 40 тысяч военных
  • Учения "Запад-2025" являются отработкой наступательных маневров

Польша размещает около 40 тысяч военных вдоль границ с Беларусью и Россией из-за обострения ситуации после массированного вторжения дронов. Об этом сообщает издание TVP World.

Отмечается, что увеличение численности войск было ожидаемым на фоне запланированных российских и белорусских военных учений в пятницу, часть которых состоится вблизи польской границы.

Эти маневры, а также реакция НАТО, находятся под усиленным контролем после событий среды, когда польские и нидерландские самолеты сбили российские беспилотники.

В рамках совместных учений "Запад-2025" ожидается привлечение десятков тысяч военнослужащих, что стало причиной решения Польши развернуть около 40 тысяч своих солдат вдоль восточной границы.

"Польша готовилась к маневрам "Запад-2025" в течение многих месяцев", - заявил заместитель министра обороны Чезар Томчик в эфире телеканала Polsat News.

Он сообщил, что польская армия провела учения с участием более 30 тысяч солдат, включая военных НАТО, для отработки адекватной реакции. Он подчеркнул, что "Запад-2025" является наступательными маневрами.

Томчик также выразил беспокойство, подобное тому, которое выражают другие политические лидеры, что эти учения могут служить предпосылкой для российской агрессии против стран НАТО и ЕС.

Есть ли угроза от учений "Запад-2025" в Беларуси - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал учения России и Беларуси "Запад-2025", запланированные на 12-16 сентября.

По его словам, нынешние учения принципиально не несут угрозы для Украины и других стран, поскольку привлечена небольшая численность личного состава из разных государств ОДКБ. Однако для создания впечатления значимости и запугивания НАТО и других, российское руководство включило в программу отработки планирования и возможного применения ядерного оружия.

Эксперт также отметил, что это может свидетельствовать о вероятной передаче Россией ядерных боезарядов диктатору Александру Лукашенко, что является единственным реально серьезным элементом учений.

В то же время Жданов не исключил, что во время "Запад-2025" возможны провокации.

Удар РФ по Польше - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по количеству дронов, атаковавших Польшу в ночь на 10 сентября, этот инцидент существенно отличается от предыдущих и выглядит не случайностью, а преднамеренной операцией. По словам содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексея Мельника, ситуация выглядит как спланированный сценарий.

В то же время он отметил, что для НАТО нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками не стало однозначным актом агрессии.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что атака по территории Польши стала элементом более широкой кампании России против европейских государств. По их мнению, Кремль стремился проверить реакцию НАТО и получить опыт для будущих действий.

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Польши военные учения Запад-2025 Налет дронов РФ на Польшу
