Почему на самом деле Россия ударила по Польше - раскрыт скрытый замысел Кремля

Массированная атака российских дронов на Польшу выглядит спланированной операцией, направленной на подрыв единства внутри НАТО, указывает Мельник.

О чем сказал Мельник:

Главная цель России - уничтожить НАТО

План Кремля заключается в том, чтобы вызвать противоречия между членами НАТО

Атаки по Польше могут продолжиться

Учитывая количество российских дронов, которые атаковали Польшу в ночь на 10 сентября отличается от предыдущих инцидентов и вряд ли является случайностью. Один или два случая еще можно было бы списать на технические проблемы или влияние РЭБ, но этот выглядит как сознательно спланированная операция. Об этом в интервью Главреду рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Он подчеркнул, что главная цель России - демонстрировать, что она фактически воюет с НАТО, и ее стратегическая задача заключается в том, чтобы разрушить Альянс.

"Ведь прямое столкновение не оставляет России никаких шансов: оно либо завершится ее поражением, либо приведет к ядерной катастрофе. Поэтому все подобные действия - лишь один из примеров более широкой тактики. Можно вспомнить и другие провокации: вмешательство в GPS, инциденты в британских водах, подводные диверсии и тому подобное. Это все относится к так называемой войне ниже порога (below the threshold of war)", - указывает он.

Алексей Мельник пояснил, что цель подобных действий России - заставить НАТО сомневаться в собственной позиции и спровоцировать споры среди союзников о том, стоит ли расценивать это как акт агрессии, или еще нет. Таким образом Кремль пытается посеять раскол внутри Альянса. Ведь страны, которые непосредственно чувствуют угрозу, например Польша или государства Балтии, будут настаивать на необходимости реагировать, тогда как другие могут занимать противоположную позицию, что в конечном итоге подрывает доверие к коллективным гарантиям.

"Это же классический вопрос: кто готов умереть за Нарву? А теперь может возникнуть новый - кто готов умереть за Жешув? То есть это и есть ключевая цель России на данном этапе. Если подобная провокация останется без должной реакции, тогда срабатывает другой механизм: сделан первый шаг - ничего не произошло, значит можно делать следующий. И тогда уже возможна попытка нанести удар, например, по объектам на территории Польши (например, логистический хаб для нужд Украины в Жешуве), чтобы проверить границу допустимого", - добавляет эксперт.

Относительно реакции НАТО, Мельник считает, что сначала стоит ожидать долгих дискуссий между союзниками, после чего вероятной станет попытка избежать эскалации, убеждая Польшу принять российское объяснение о якобы случайности или ошибке. Далее, по его словам, ситуация может развиваться по уже описанному сценарию.

Какие страны могут стать следующими целями для российских дронов - мнение экспера

Как писал Главред, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач подчеркнул, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши является очередной провокацией со стороны агрессора. По его словам, стратегической целью Кремля этой осенью является демонстрация раскола внутри НАТО.

"Будет продолжение в других странах, Балтии, Финляндии", - подытожил исполнительный директор.

Удар российских дронов по Польше - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Польша предоставила информацию об обстоятельствах и последствиях падения российских БпЛА, обломки которых, в частности иранских "Шахедов", были обнаружены в разных польских селах и городках.

Представитель польского правительства Адам Шлапка подтвердил, что НАТО задействовало статью 4 Североатлантического договора и уже провело консультации в ее рамках.

В ночь на 10 сентября войска России осуществили массированную атаку дронами и ракетами по Украине, во время которой несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин назвал это не просто провокацией, а унижением.

О персоне: Алексей Мельник Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных Наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

