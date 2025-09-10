'Пришло время действовать': Сибига заявил о конкретном решении после атаки РФ

Министр заявил, что российская агрессия задела практически всех соседей Украины.

Киев настаивает на сбитии объектов РФ над Украиной

Ключевые тезисы Сибиги:

Киев ждет решения о сбивании российских объектов над территорией Украины

Вопрос обсуждался с соседними странами

Российская агрессия затронула практически всех

Украина ожидает конкретных решений партнеров по сбиванию российских воздушных объектов над своей территорией и усиления санкций против РФ. Киев обсуждал этот вопрос с Румынией и Польшей. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Ми-Украина.

"Пришло время действовать, недостаточно только осуждений, должна быть четкая, твердая реакция наших партнеров как на двустороннем, так и в многосторонних форматах. Что это означает? Быстрое решение, и мы очень этого ожидаем, о сбитии воздушных российских объектов над территорией Украины", - отметил он. видео дня

Сибига рассказал, что Украина обсуждала этот вопрос со своими соседями, в частности с Румынией и Польшей, где уже фиксировали падение обломков или нарушение воздушного пространства. Министр подчеркнул, что принятие такого решения поможет не только укрепить украинскую ПВО, но и защитить общее европейское пространство безопасности.

"Пришло время в конце концов принять это решение, и оно поможет в том числе защитить наше общее европейское пространство безопасности. Второе - наращивание возможностей Украины в системах ПВО. Конкретный вклад наших ближайших союзников в построении нашего воздушного щита", - добавил глава МИД.

Третьим приоритетом, по словам министра, является лишение России возможности производить высокоточное оружие. Сибига напомнил, что даже ракета, которая попала в здание Кабинета министров, содержала элементы, изготовленные в западных странах, несмотря на санкции.

"Мы уже эту информацию довели до соответствующих столиц. Пришло время принятия разрушительных санкций", - сказал министр.

Сибига отметил, что российская агрессия задела практически всех украинских соседей, ведь РФ тестирует и провоцирует страны, нарушая их воздушное пространство. Глава МИД подчеркнул, что у большинства соседей есть системы, способные сбивать воздушные цели над Украиной, и призвал к решительной позиции.

"Это в интересах наших соседей, воздушное пространство которых было нарушено объектами РФ. У нас по периметру практически это задело уже всех соседей... Замалчивание сейчас не пройдет. И я вам четко могу сказать, что политика слабости, задабривания агрессора только его подстегивает", - заявил Сибига.

Для чего Россия атаковала Польшу

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в комментарии Главреду заявил, что нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками является очередной провокацией страны-агрессора.

По его словам, целью этой провокации было запугать поляков и европейцев в целом. Горбач добавил, что реакция на инцидент на военно-политическом уровне была правильной - дроны сбили.

"Далее должна быть правильная реакция на политико-дипломатическом уровне, в ЕС и НАТО, между США и Европой. Но ее не будет скорее всего. Трамп не будет никого защищать от Путина сколько бы ему не заплатили союзники", - подчеркнул он.

Атака российских дронов по Польше - последние новости

Как сообщал Главред, атака России против Украины впервые задела территорию Польши - несколько беспилотников пересекли границу страны. Как сообщает Defense Express, Москва еще с июля готовила удары по Польше, используя польские и литовские SIM-карты и 4G-модемы в своих дронах.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками "абсолютно безрассудным".

В то же время МВД Польши подтвердило, что на территории страны обнаружены обломки ракеты. По данным Sky News, это первый зафиксированный случай, когда ракета РФ попала в польское воздушное пространство.

Кроме этого, президент США Дональд Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов по Польше в ночь на 10 сентября, написав в соцсети Truth Social: "Началось!"



О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

