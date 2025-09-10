Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Пришло время действовать": Сибига заявил о конкретном решении после атаки РФ

Руслана Заклинская
10 сентября 2025, 20:01обновлено 10 сентября, 20:38
177
Министр заявил, что российская агрессия задела практически всех соседей Украины.
'Пришло время действовать': Сибига заявил о конкретном решении после атаки РФ
Киев настаивает на сбитии объектов РФ над Украиной / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео, t.me/Ukraine_MFA

Ключевые тезисы Сибиги:

  • Киев ждет решения о сбивании российских объектов над территорией Украины
  • Вопрос обсуждался с соседними странами
  • Российская агрессия затронула практически всех

Украина ожидает конкретных решений партнеров по сбиванию российских воздушных объектов над своей территорией и усиления санкций против РФ. Киев обсуждал этот вопрос с Румынией и Польшей. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Ми-Украина.

"Пришло время действовать, недостаточно только осуждений, должна быть четкая, твердая реакция наших партнеров как на двустороннем, так и в многосторонних форматах. Что это означает? Быстрое решение, и мы очень этого ожидаем, о сбитии воздушных российских объектов над территорией Украины", - отметил он.

видео дня

Сибига рассказал, что Украина обсуждала этот вопрос со своими соседями, в частности с Румынией и Польшей, где уже фиксировали падение обломков или нарушение воздушного пространства. Министр подчеркнул, что принятие такого решения поможет не только укрепить украинскую ПВО, но и защитить общее европейское пространство безопасности.

"Пришло время в конце концов принять это решение, и оно поможет в том числе защитить наше общее европейское пространство безопасности. Второе - наращивание возможностей Украины в системах ПВО. Конкретный вклад наших ближайших союзников в построении нашего воздушного щита", - добавил глава МИД.

Третьим приоритетом, по словам министра, является лишение России возможности производить высокоточное оружие. Сибига напомнил, что даже ракета, которая попала в здание Кабинета министров, содержала элементы, изготовленные в западных странах, несмотря на санкции.

"Мы уже эту информацию довели до соответствующих столиц. Пришло время принятия разрушительных санкций", - сказал министр.

Сибига отметил, что российская агрессия задела практически всех украинских соседей, ведь РФ тестирует и провоцирует страны, нарушая их воздушное пространство. Глава МИД подчеркнул, что у большинства соседей есть системы, способные сбивать воздушные цели над Украиной, и призвал к решительной позиции.

"Это в интересах наших соседей, воздушное пространство которых было нарушено объектами РФ. У нас по периметру практически это задело уже всех соседей... Замалчивание сейчас не пройдет. И я вам четко могу сказать, что политика слабости, задабривания агрессора только его подстегивает", - заявил Сибига.

Для чего Россия атаковала Польшу

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в комментарии Главреду заявил, что нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками является очередной провокацией страны-агрессора.

По его словам, целью этой провокации было запугать поляков и европейцев в целом. Горбач добавил, что реакция на инцидент на военно-политическом уровне была правильной - дроны сбили.

"Далее должна быть правильная реакция на политико-дипломатическом уровне, в ЕС и НАТО, между США и Европой. Но ее не будет скорее всего. Трамп не будет никого защищать от Путина сколько бы ему не заплатили союзники", - подчеркнул он.

Атака российских дронов по Польше - последние новости

Как сообщал Главред, атака России против Украины впервые задела территорию Польши - несколько беспилотников пересекли границу страны. Как сообщает Defense Express, Москва еще с июля готовила удары по Польше, используя польские и литовские SIM-карты и 4G-модемы в своих дронах.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками "абсолютно безрассудным".

В то же время МВД Польши подтвердило, что на территории страны обнаружены обломки ракеты. По данным Sky News, это первый зафиксированный случай, когда ракета РФ попала в польское воздушное пространство.

Кроме этого, президент США Дональд Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов по Польше в ночь на 10 сентября, написав в соцсети Truth Social: "Началось!"

Читайте также:

О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Польша война России и Украины атака дронов Андрей Сибига
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Залетали не только "Герберы": Зеленский раскрыл новые детали атаки РФ на Польшу

Залетали не только "Герберы": Зеленский раскрыл новые детали атаки РФ на Польшу

20:30Война
"Мы готовы": у Трампа рассказали, какое наказание ждет РФ за атаку на Польшу

"Мы готовы": у Трампа рассказали, какое наказание ждет РФ за атаку на Польшу

20:24Мир
"Пришло время действовать": Сибига заявил о конкретном решении после атаки РФ

"Пришло время действовать": Сибига заявил о конкретном решении после атаки РФ

20:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

На этом все: путинистка Королева поставила крест на своем сыне

На этом все: путинистка Королева поставила крест на своем сыне

Гороскоп на завтра 11 сентября: Скорпионам - недоразумение, Рыбам - выгода

Гороскоп на завтра 11 сентября: Скорпионам - недоразумение, Рыбам - выгода

"Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

"Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

21:46

Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

21:29

Принц Гарри и король Чарльз воссоединились в Лондоне впервые за год

21:21

Размах крыльев до 10 см: в Чернобыле заметили аномальную бабочку-монстра

21:08

Почему на самом деле Россия ударила по Польше - раскрыт скрытый замысел Кремля

21:05

Забытое правило: как правильно проезжать перекресток, если светофоры не работают

К концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - КоваленкоК концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - Коваленко
20:32

Головоломка для гениев: найти спрятанную лошадь за 10 секунд сможет не каждый

20:30

Залетали не только "Герберы": Зеленский раскрыл новые детали атаки РФ на Польшу

20:24

"Мы готовы": у Трампа рассказали, какое наказание ждет РФ за атаку на Польшу

20:24

Российские говнодроны вылили на НАТО ведро помоевмнение

Реклама
20:19

"Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

20:08

Старый рецепт, который работает: как собрать семена томатов дома для лучшего урожая

20:01

"Пришло время действовать": Сибига заявил о конкретном решении после атаки РФ

19:54

Какое авто нарушило: тест ПДД, который "ломает голову" самым опытным водителям

19:45

"Острая боль": Пугачева впервые заговорила о выезде из террористической России

19:11

Россия готовит новое наступление: в ВСУ назвали направление удара

19:10

По налёту Shahed-136 на Польшу: что вытворила РФ?мнение

19:05

В Украине облегчили получение водительских прав одной категории - что изменилось

18:53

Самый опасный день: водителей Украины предупредили, когда не стоит садиться за руль

18:50

Настоящий магнит: ученые раскрыли, каких людей комары кусают чаще всего

18:27

Когда рождаются истинные нарциссы: какие даты рождения связаны с эгоизмом

Реклама
18:27

РФ бьет по ядерным объектам в Украине, с каждым днем рисков больше – NYT

18:23

Морковь пролежит до весны: понадобится только ящик и немного песка

18:23

"Началось!": Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов по Польше

17:56

Российские ракеты "Орешник" могут появиться на секретной базе в Беларуси - СМИВидео

17:31

Какие джинсы сейчас в моде: трендовые модели незаменимого элемента гардеробаВидео

17:30

"Нет, Виктор": в Польше жестко ответили Орбану после его заявлений об атаке дронов

17:15

Трамп требует казнить "животное", которое убило 23-летнюю украинку

17:12

От черных овец до римлян: историки раскрыли, откуда происходит название Черновцов

17:00

НАТО не станет отвечать РФ 5 статьей, но может тихо передать Украине дальнобойные ракеты - Мельник

16:53

Цены на доллар и евро изменились: появился курс валют на 11 сентября

16:51

У России возникли проблемы с запуском по Украине мощных ракет: в чем дело

16:49

Доллар может безумно взлететь: сколько будет стоить валюта в конце 2025 года

16:41

"Не "Шахеды": раскрыто, какими дронами Россия атаковала Польшу и в чем опасность

16:39

"Научиться страдать": Ирина Билык сделала двусмысленное заявление

16:08

Память про Украину: принц Гарри вернулся с трогательным жестом поддержкиВидео

16:03

Проще не бывает: рецепт повидла на зиму с секретным ингредиентом

15:36

Ад и для кинологов, и для хозяев: какую породу собаки труднее всего дрессировать

15:27

Крымчане ждут удара по мосту: чем ВСУ могут атаковать цель

15:25

НАТО активировало 4 статью Альянса из-за вторжения дронов РФ в Польшу - что ожидается

15:21

РФ требует отдать без боя около 6 тыс. км украинской территории – Вэнс

Реклама
15:20

"Знайте, мы готовы": генсек НАТО обратился к Путину с четким посланием

15:15

По 1000 дронов в сутки: названы сроки, когда РФ может увеличить количество атак

14:48

330 тысяч долларов за килограмм: где в Украине растет самый дорогой гриб в мире

14:33

20 долларов на автограф: Усик поразил встречей с голливудскими звездами

14:32

Небанальный и очень вкусный завтрак из яиц за 10 минут - рецепт

14:27

После атаки дронов РФ на Польшу: Жорин предостерег о дальнейшей опасности

14:21

"Антироссийская шизофрения": в Москве прокомментировали атаку дронов на Польшу

14:19

Только одна специя прогонит пауков из дома: что нужно насыпать по угламВидео

14:15

Гороскоп Таро на завтра 11 сентября: Тельцам - успех, Скорпионам - верность себе

13:32

Сколько дронов могут производить россияне к концу года: эксперт ответил

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять