Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Российские дроны могут полететь в другие страны: раскрыта цель провокаций РФ

Мария Николишин
10 сентября 2025, 12:11
71
Горбач сказал, что этой осенью у России есть стратегическая цель.
Российские дроны могут полететь в другие страны: раскрыта цель провокаций РФ
Провокация РФ в Польше / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

  • Залет беспилотников в Польшу - провокация РФ
  • Россия хочет запугать поляков и европейцев
  • Путин пытается показать отсутствие единства в НАТО

Нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками - это еще одна провокация страны-агрессора. Об этом заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в комментарии Главреду.

По его словам, данная провокация имела целью запугать поляков и европейцев в целом.

видео дня

Он отметил, что реакция на провокацию впервые была правильной на военно-политическом уровне - сбивать.

"Далее должна быть правильная реакция на политико-дипломатическом уровне, в ЕС и НАТО, между США и Европой. Но ее не будет скорее всего. Трамп не будет никого защищать от Путина сколько бы ему заплатили союзники", - подчеркнул Горбач.

По его мнению, показать отсутствие единства в НАТО - стратегическая цель российской операции этой осенью.

"Будет продолжение в других странах, Балтии, Финляндии", - подытожил исполнительный директор.

Сколько беспилотников есть у России

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал, что у россиян есть накопленные дроны всех трех типов - Shahed-136, Гербер и Пародия.

По его словам, в РФ осталось более 2800 единиц боекомплекта этих трех типов.

Он отметил, что на данный момент россияне производят примерно 100 Шахедов и 100 Герберов в сутки.

Российские дроны могут полететь в другие страны: раскрыта цель провокаций РФ
Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Российские дроны в Польше - что известно

Как сообщал Главред, во время воздушного налета на Украину в ночь на 10 сентября Россия атаковала Польшу. Из-за нарушения воздушного пространства ряд воеводств Польши объявили об ускоренном вызове резервистов в Силы территориальной обороны.

Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщало, что польская авиация отражала нападение российских дронов типа Шахед вместе с Королевскими военно-воздушными силами Нидерландов, а также авиацией НАТО.

Кроме того, в результате атаки российских дронов на Польшу поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве. Пострадавших нет. Представители округа находятся на месте происшествия для оценки ущерба.

Читайте также:

О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Польши Владимир Горбач атака дронов Налет дронов РФ на Польшу
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Российские дроны могут полететь в другие страны: раскрыта цель провокаций РФ

Российские дроны могут полететь в другие страны: раскрыта цель провокаций РФ

12:11Война
Россия атаковала Польшу: лидеры Европы сделали ряд заявлений, Трамп включил игнор

Россия атаковала Польшу: лидеры Европы сделали ряд заявлений, Трамп включил игнор

11:57Мир
Украинцев ждет красивая ранняя осень: известно, когда дожди сделают паузу

Украинцев ждет красивая ранняя осень: известно, когда дожди сделают паузу

11:12Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Такие носили только богачи - какие фамилии указывают на состоятельных предков

Такие носили только богачи - какие фамилии указывают на состоятельных предков

Последние новости

12:23

Как Россия готовила атаку дронами на Польшу: появились интересные подробности

12:14

Китайский гороскоп на завтра 11 сентября: Петухам - обида, Змеям - печаль

12:11

Российские дроны могут полететь в другие страны: раскрыта цель провокаций РФ

11:58

Не имеют влияния: в РФ раскрыли настоящую роль Кабаевой и детей в жизни Путина

11:57

Россия атаковала Польшу: лидеры Европы сделали ряд заявлений, Трамп включил игнорВидео

К концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - КоваленкоК концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - Коваленко
11:44

"Очень скоро": в ОП после атаки на Польшу предупредили Европу о большой трагедии

11:38

Холостяк Терен намекнул на новые отношения: "Достаточно близкие"

11:12

Украинцев ждет красивая ранняя осень: известно, когда дожди сделают паузу

11:09

"Драматическая ночь в польском небе": Туск сделал важные заявления об атаке дронов РФ

Реклама
10:59

Почему 11 сентября нельзя пользоваться острыми предметам: какой церковный праздник

10:38

На путиниста Киркорова набросились в РФ - что случилось

10:35

После атаки на Польшу Зеленский сделал предложение партнерам по защите неба

10:29

"Нападение на одну из стран НАТО": названа скрытая цель военных учений РФ

10:26

Польский F-16 сбил российский дрон, обломки упали на жилой дом: что известно

10:25

Украинская певица уменьшила себе грудь и показала фото из больницы

10:19

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 сентября (обновляется)

10:18

Четыре знака зодиака, которые любят тратить деньги

09:55

Авиация двух стран и НАТО: в Польше сообщили детали отражения российской атаки

09:44

РФ всегда испытывает пределы возможного: Зеленский отреагировал на атаку дронов на Польшу

09:41

Массированный удар РФ по Украине: в ВС сказали, сколько Шахедов полетели в Польшу

Реклама
09:06

У путинистки Долиной нашлись тайные связи с Украиной

08:50

Россия атаковала Польшу: Туск созвал экстренное заседание, объявлен вызов резервистов

08:34

"Акт войны": в США решительно отреагировали на налет дронов РФ в Польшу

08:33

РФ атаковала Украину ракетами и дронами 11 часов подряд: что известно о последствияхФотоВидео

08:33

Поляки, это лишь предвкушение того, что нас ждётмнение

08:18

На этом все: путинистка Королева поставила крест на своем сыне

08:16

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

06:54

Туск подтвердил нарушение воздушной границы Польши, но не упомянул РФ

06:22

РФ запустила много крылатых ракет: в Украине - масштабная тревогаФото

06:10

Путин приблизился к опасному шагу: почему в РФ готовят новую мобилизациюмнение

05:33

Гороскоп на завтра 11 сентября: Скорпионам - недоразумение, Рыбам - выгода

05:01

Курс валют внезапно начал меняться: что будет с гривной 10 сентября

04:30

TikTok разогнал новый тренд: телевизор из 90-х вернулся, как вписать его интерьер

04:00

Апокалипсис близко: в Сети названа дата конца света и Второго пришествия

03:23

Погреб не панацея: где хранить морковь, чтобы она как можно дольше не портилась

03:02

"Хуже побоев": экс-узник Кремля признался, что было самым страшным в плену

02:45

Лучшие друзья по знаку зодиака: ТОП-4 знака, которые никогда не предадут

02:30

"Много базарю": известный блогер отказался помогать ВСУ

01:58

"Шахеды" пересекли границу Польши во время атаки - страна подняла истребители

01:30

"Я не могу это остановить": Светлицкая впервые назвала причину своего развода

Реклама
00:10

Мобилизация меняется: нардеп объяснил нововведения в рассылке повесток по почте

00:04

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

09 сентября, вторник
23:33

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины разводится с мужем - детали

22:53

Какие двигатели имеют "бешеный аппетит" к маслу: эксперты составили перечень агрегатов

22:40

"Говорит: "Такая она красивая": экс-жена Дзидзьо рассказала про его личную жизнь

22:33

Рой "Шахедов" приближается к Киеву: тревога распространяется по Украине

22:25

Курс "взлетает" до 44 грн за доллар: прогноз неожиданного валютного скачка

21:54

Мама в тяжелом состоянии, а младенец в реанимации: новые детали о пострадавших в КиевеФото

21:54

Звездная болезнь Виталия Козловского: друг певца раскрыл правду

21:30

Отбор на ЧМ-2026: Украина не смогла переиграть АзербайджанВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять