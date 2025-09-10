Российские дроны могут полететь в другие страны: раскрыта цель провокаций РФ

Горбач сказал, что этой осенью у России есть стратегическая цель.

https://glavred.info/war/rossiyskie-drony-mogut-poletet-v-drugie-strany-raskryta-cel-provokaciy-rf-10696796.html Ссылка скопирована

Провокация РФ в Польше / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Залет беспилотников в Польшу - провокация РФ

Россия хочет запугать поляков и европейцев

Путин пытается показать отсутствие единства в НАТО

Нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками - это еще одна провокация страны-агрессора. Об этом заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в комментарии Главреду.

По его словам, данная провокация имела целью запугать поляков и европейцев в целом.

видео дня

Он отметил, что реакция на провокацию впервые была правильной на военно-политическом уровне - сбивать.

"Далее должна быть правильная реакция на политико-дипломатическом уровне, в ЕС и НАТО, между США и Европой. Но ее не будет скорее всего. Трамп не будет никого защищать от Путина сколько бы ему заплатили союзники", - подчеркнул Горбач.

По его мнению, показать отсутствие единства в НАТО - стратегическая цель российской операции этой осенью.

"Будет продолжение в других странах, Балтии, Финляндии", - подытожил исполнительный директор.

Сколько беспилотников есть у России

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал, что у россиян есть накопленные дроны всех трех типов - Shahed-136, Гербер и Пародия.

По его словам, в РФ осталось более 2800 единиц боекомплекта этих трех типов.

Он отметил, что на данный момент россияне производят примерно 100 Шахедов и 100 Герберов в сутки.

Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Российские дроны в Польше - что известно

Как сообщал Главред, во время воздушного налета на Украину в ночь на 10 сентября Россия атаковала Польшу. Из-за нарушения воздушного пространства ряд воеводств Польши объявили об ускоренном вызове резервистов в Силы территориальной обороны.

Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщало, что польская авиация отражала нападение российских дронов типа Шахед вместе с Королевскими военно-воздушными силами Нидерландов, а также авиацией НАТО.

Кроме того, в результате атаки российских дронов на Польшу поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве. Пострадавших нет. Представители округа находятся на месте происшествия для оценки ущерба.

Читайте также:

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред