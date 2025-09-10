Укр
Авиация двух стран и НАТО: в Польше сообщили детали отражения российской атаки

Анна Косик
10 сентября 2025, 09:55
Сейчас продолжаются поиски возможных мест падения вражеских объектов.
дрон, истребитель
В Польше сообщили об отражении атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Командование воздушных сил ВСУ (иллюстративное)

Что сообщили в Оперативном командовании:

  • В Польше закончили воздушную операцию по отражению Шахедов
  • Во время воздушного нападения в небе были авиации Польши, Нидерладнов и НАТО
  • Поляков просят соблюдать правила безопасности

Воздушная операция, связанная с нарушением воздушного пространства Польши закончилась. Выяснилось, что в ней участвовала не только польская авиация. Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши.

При этом там отметили, что поиск и определение местонахождения возможных мест падения объектов, нарушивших польское воздушное пространство, продолжается.

видео дня

Кто помогал Польше отражать нападение

Польская авиация отражала нападение российских дронов типа "Шахед" вместе с Королевскими военно-воздушными силами Нидерландов, а также авиацией НАТО.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

"Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности. Польская армия постоянно следит за ситуацией в Украине и остается в постоянной готовности для обеспечения безопасности польского воздушного пространства", - добавили в командовании.

Какое указание дали полякам

Ведомство отметило, что ради безопасности граждан призвали не приближаться, не касаться и не перемещать любые объекты, ведь они могут представлять угрозу и содержать опасные материалы.

"Пожалуйста, сообщайте о любых сообщениях по номеру экстренной помощи 112 или в ближайший полицейский участок. Это позволит властям быстро и эффективно обеспечить безопасность в этом районе", - говорится в сообщении.

Также полякам массово приходят сообщения о соблюдении правил безопасности.

Сообщения, приходящие жителям Польши, после атаки дронов
Сообщения, которые присылают жителям Польши после атаки дронов / фото: Главред

Атака на Польшу 10 сентября - что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 10 сентября российские дроны Шахед нарушили воздушное пространство Польши. Несколько дронов залетели на территорию страны. Польская авиация была поднята на перехват.

Впоследствии после этого премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства. Оно запланировано на 9 часов утра по киевскому времени. В то же время из-за нарушения воздушного пространства ряд воеводств Польши объявили об ускоренном вызове резервистов в Силы территориальной обороны.

В США сразу отреагировали на инцидент. Конгрессмен Джо Уилсон обвинил Россию в атаке на страну НАТО. По его словам, Россия атакует Польшу, союзника НАТО, с помощью иранских беспилотников менее чем через неделю после того, как Дональд Трамп принял Кароля Навроцкого в Белом доме.

Об источнике: Оперативное командование вооруженных сил Польши

Оперативное командование вооруженных сил Польши - главный орган управления, отвечающий за оперативное управление Вооруженными Силами, переведенный в подчинение согласно решению Министра национальной обороны. С 23 декабря 2018 года подчинялась начальнику Генерального штаба Войска Польского, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО новости Польши Нидерланды Польша атака дронов Дрон Shahed-136 Налет дронов РФ на Польшу
19:40

