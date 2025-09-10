Авиация двух стран и НАТО: в Польше сообщили детали отражения российской атаки

Что сообщили в Оперативном командовании:
- В Польше закончили воздушную операцию по отражению Шахедов
- Во время воздушного нападения в небе были авиации Польши, Нидерладнов и НАТО
- Поляков просят соблюдать правила безопасности
Воздушная операция, связанная с нарушением воздушного пространства Польши закончилась. Выяснилось, что в ней участвовала не только польская авиация. Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши.
При этом там отметили, что поиск и определение местонахождения возможных мест падения объектов, нарушивших польское воздушное пространство, продолжается.
Кто помогал Польше отражать нападение
Польская авиация отражала нападение российских дронов типа "Шахед" вместе с Королевскими военно-воздушными силами Нидерландов, а также авиацией НАТО.
"Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности. Польская армия постоянно следит за ситуацией в Украине и остается в постоянной готовности для обеспечения безопасности польского воздушного пространства", - добавили в командовании.
Какое указание дали полякам
Ведомство отметило, что ради безопасности граждан призвали не приближаться, не касаться и не перемещать любые объекты, ведь они могут представлять угрозу и содержать опасные материалы.
"Пожалуйста, сообщайте о любых сообщениях по номеру экстренной помощи 112 или в ближайший полицейский участок. Это позволит властям быстро и эффективно обеспечить безопасность в этом районе", - говорится в сообщении.
Также полякам массово приходят сообщения о соблюдении правил безопасности.
Атака на Польшу 10 сентября - что известно
Напомним, Главред писал, что в ночь на 10 сентября российские дроны Шахед нарушили воздушное пространство Польши. Несколько дронов залетели на территорию страны. Польская авиация была поднята на перехват.
Впоследствии после этого премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства. Оно запланировано на 9 часов утра по киевскому времени. В то же время из-за нарушения воздушного пространства ряд воеводств Польши объявили об ускоренном вызове резервистов в Силы территориальной обороны.
В США сразу отреагировали на инцидент. Конгрессмен Джо Уилсон обвинил Россию в атаке на страну НАТО. По его словам, Россия атакует Польшу, союзника НАТО, с помощью иранских беспилотников менее чем через неделю после того, как Дональд Трамп принял Кароля Навроцкого в Белом доме.
Другие новости:
- Мобилизация меняется: нардеп объяснил нововведения в рассылке повесток по почте
- Курс валют внезапно начал меняться: что будет с гривной 10 сентября
- РФ запустила много крылатых ракет: в Украине - масштабная тревога
Об источнике: Оперативное командование вооруженных сил Польши
Оперативное командование вооруженных сил Польши - главный орган управления, отвечающий за оперативное управление Вооруженными Силами, переведенный в подчинение согласно решению Министра национальной обороны. С 23 декабря 2018 года подчинялась начальнику Генерального штаба Войска Польского, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред