Массированный удар РФ по Украине: в ВС сказали, сколько Шахедов полетели в Польшу

Зеленский отметил, что россияне ракетой ударили по обычному швейному цеху.

Сколько дронов запустила РФ / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Главное:

Этой ночью РФ атаковала 15 областей Украины

Оккупанты запустили 458 средств воздушного нападения

По меньшей мере 8 вражеских БпЛА вышли за пределы границы в направлении Польши

В ночь на 10 сентября страна-агрессор Россия нанесла удары по Украине. Под атакой находились 15 областей. Об этом написал президент Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас спасатели работают в Волочиске Хмельницкой области, где россияне ракетой ударили по обычному швейному цеху.

"По состоянию на сейчас известно о трех пострадавших. Это лишь одно из мест сегодняшнего массированного удара россиян. К сожалению, в результате обстрела на Житомирщине погиб человек. Мои соболезнования родным и близким", - подчеркнул Зеленский.

Сколько целей сбила ПВО

В то же время, в Воздушных силах сообщили, что противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА и ракет наземного, воздушного, морского базирования.

В общем, во время удара, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 458 средств воздушного нападения:

415 ударных БпЛА типа Шахед, Гербера и дронов других типов, более 250 из них - Шахеды;

42 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69);

1 баллистической ракеты Искандер-М/KN-23.

Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Отмечается, что противовоздушной обороной сбито или подавлено 413 воздушных целей:

386 вражеских БпЛА типа Шахед, Гербера и дронов других типов;

27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69).

Российские ракеты / Инфографика: Главред

"Предварительно зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БпЛА на 17 локациях. По меньшей мере восемь вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша", - говорится в сообщении.

Как отработала ПВО / фото: t.me/kpszsu

Какие ракеты использует Россия

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук ранее говорил, что РФ значительно уменьшила количество ударов по Украине ракетами Калибр из акватории Черного моря.

Он также подчеркнул, что не может сказать, что у россиян есть какой-то дефицит этих ракет.

Удар РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, утром в среду, 10 сентября, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за риска вражеского ракетного удара. Российская армия запустила по территории Украины несколько групп крылатых ракет.

Известно, что под российским ударом находились Житомир, Винница, Львов, Луцк, отдельные районы Ивано-Франковской и Львовской областей. В Хмельницкой области в результате вражеской атаки пострадали три человека. Враг разрушил швейную фабрику, повредил автозаправку, транспорт, выбил окна в окрестных домах.

В то же время, Владимир Зеленский отметил, что страна-агрессор РФ сделала еще один эскалационный шаг - российско-иранские Шахеды нарушили воздушное пространство Польши, которая является членом НАТО.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

