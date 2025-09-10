РФ атаковала Украину ракетами и дронами 11 часов подряд: что известно о последствиях

Кратко:
- Оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Украине
- Атака длилась около 11 часов
- Часть дронов направлялась в сторону Польши, некоторые проходили над Беларусью
В ночь на 10 сентября российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновый удар по Украине. Под ударом находились Житомир, Винница, Львов, Луцк, отдельные районы Ивано-Франковской и Львовской областей.
Атака ударных БпЛА длилась 11 часов - с 20:00 09 сентбяря по 07:00 10 сентября.
Как сообщает мониторинговый канал monitor, оккупанты применили:
- крылатые ракеты Х-101/Х-55;
- крылатые ракеты 3м14 комплекса "Калибр", запущенные с акватории Черного моря (рейд Новороссийска);
- вероятно, управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- ударные БпЛА типов Шахед-Герань, Гербера и имитационного назначения.
"Нетипичным был транзит нескольких БПЛА в направлении Польши, также неоднократно БПЛА проходили над территорией Беларуси", - говорится в сообщении.
Ракетный удар 10 сентября 2025 - что известно о последствиях
Как писал Главред, утром в среду, 10 сентября, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за риска вражеского ракетного удара. Российская армия запустила по территории Украины несколько групп крылатых ракет. В ряде областей продолжалась тревога из-за дронов "Шахед".
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия запустила много ракет по Украине.
В Виннице прогремели взрывы. Первый заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная заявила о том, что в Виннице есть попадание в гражданские промышленные объекты. Информация о раненых или погибших не поступала.
Смотрите видео - Последствия атаки РФ на Винничину:
В Днепропетровской области защитники неба уничтожили 8 БПЛА, которые враг направил на область. Пострадавших нет, сообщили в ОВА.
Ночью враг атаковал и Львов боевыми беспилотниками и ракетами. Жертв или пострадавших нет, отметили в ОВА. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме
В небе над Черкасской областью были обезврежены две российские ракеты, а также десяток БПЛА. Есть последствия для инфраструктуры. О жертвах и пострадавших не сообщается.
Как уточнил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, в Золотоношском районе взрывной волной частично разрушен хлев, погибли две коровы. Пожар был ликвидирован. Также поврежден автомобиль, окна и крыши в пяти домах.
В Звенигородском районе выбило окна в пяти зданиях. Задело линию электропередач.
В Луцке жертв и пострадавших нет. Информация о серьезных разрушениях инфраструктуры отсутствует. Есть сообщения от граждан об обнаруженных обломках вражеских БПЛА.
В Хмельницкой области в результате вражеской атаки пострадали три человека. Как сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, врагом разрушена швейная фабрика, повреждена автозаправка, транспорт, выбиты окна в окрестных домах. На месте работают соответствующие службы.
Во время комбинированной воздушной атаки враг нанес удар по территории Житомирщины. В ОВА сообщили, что в результате вражеской атаки один человек погиб, еще один - получил ранения.
Повреждения получили несколько гражданских предприятий и частные дома. В настоящее время идет ликвидация последствий.
Кроме того, во время атаки на Украину вражеские дроны залетели на территорию Польши. Подробнее читайте в материале: Туск подтвердил нарушение воздушной границы Польши, но не упомянул РФ.
