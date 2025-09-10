РФ атаковала Украину ракетами и дронами 11 часов подряд: что известно о последствиях

Под ударом оккупантов находились Житомир, Винница, Львов, Луцк, отдельные районы Ивано-Франковской и Львовской областей.

РФ ударила по Украине дронами и ракетами / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

Оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Украине

Атака длилась около 11 часов

Часть дронов направлялась в сторону Польши, некоторые проходили над Беларусью

В ночь на 10 сентября российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновый удар по Украине. Под ударом находились Житомир, Винница, Львов, Луцк, отдельные районы Ивано-Франковской и Львовской областей.

Атака ударных БпЛА длилась 11 часов - с 20:00 09 сентбяря по 07:00 10 сентября.

Как сообщает мониторинговый канал monitor, оккупанты применили:

крылатые ракеты Х-101/Х-55;

крылатые ракеты 3м14 комплекса "Калибр", запущенные с акватории Черного моря (рейд Новороссийска);

вероятно, управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

ударные БпЛА типов Шахед-Герань, Гербера и имитационного назначения.

"Нетипичным был транзит нескольких БПЛА в направлении Польши, также неоднократно БПЛА проходили над территорией Беларуси", - говорится в сообщении.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Ракетный удар 10 сентября 2025 - что известно о последствиях

Как писал Главред, утром в среду, 10 сентября, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за риска вражеского ракетного удара. Российская армия запустила по территории Украины несколько групп крылатых ракет. В ряде областей продолжалась тревога из-за дронов "Шахед".

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия запустила много ракет по Украине.

В Виннице прогремели взрывы. Первый заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная заявила о том, что в Виннице есть попадание в гражданские промышленные объекты. Информация о раненых или погибших не поступала.

В Днепропетровской области защитники неба уничтожили 8 БПЛА, которые враг направил на область. Пострадавших нет, сообщили в ОВА.

Ночью враг атаковал и Львов боевыми беспилотниками и ракетами. Жертв или пострадавших нет, отметили в ОВА. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме

В небе над Черкасской областью были обезврежены две российские ракеты, а также десяток БПЛА. Есть последствия для инфраструктуры. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как уточнил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, в Золотоношском районе взрывной волной частично разрушен хлев, погибли две коровы. Пожар был ликвидирован. Также поврежден автомобиль, окна и крыши в пяти домах.

В Звенигородском районе выбило окна в пяти зданиях. Задело линию электропередач.

В Луцке жертв и пострадавших нет. Информация о серьезных разрушениях инфраструктуры отсутствует. Есть сообщения от граждан об обнаруженных обломках вражеских БПЛА.

В Хмельницкой области в результате вражеской атаки пострадали три человека. Как сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, врагом разрушена швейная фабрика, повреждена автозаправка, транспорт, выбиты окна в окрестных домах. На месте работают соответствующие службы.

Во время комбинированной воздушной атаки враг нанес удар по территории Житомирщины. В ОВА сообщили, что в результате вражеской атаки один человек погиб, еще один - получил ранения.

Повреждения получили несколько гражданских предприятий и частные дома. В настоящее время идет ликвидация последствий.

Последствия в Житомирской области / Фото: t.me/zhytomyrmilitaryadministration

Житомирская область - последствия атаки РФ / Фото: t.me/zhytomyrmilitaryadministration

Кроме того, во время атаки на Украину вражеские дроны залетели на территорию Польши. Подробнее читайте в материале: Туск подтвердил нарушение воздушной границы Польши, но не упомянул РФ.

