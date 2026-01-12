Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"У него другой любимый": Melovina заподозрили в романе за спиной жениха

Кристина Трохимчук
12 января 2026, 15:24обновлено 12 января, 16:06
2370
Личная жизнь певца приобрела неожиданный поворот.
Melovin с женихом
Melovin с женихом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Melovin

Вы узнаете:

  • Melovin объявил о помолвке с военным медиком
  • Почему его подозревают в пиар-романе

Известный украинский певец Melovin продолжает будоражить шоу-бизнес слухами о своей личной жизни. Украинский ведущий Денис Жупник высказал мнение в интервью Радіо Люкс, что помолвка между артистом и военным врачом Петром Злотей является пиаром, а у певца на самом деле есть другой возлюбленный.

По словам ведущего, ходят упорные слухи о ненастоящем романе Melovin со своим женихом, которого он неожиданно продемонстрировал публике после их помолвки. Денис считает, что шумиха вокруг отношений пары больше похожа на пиар.

видео дня

"Мне кажется, Melovin слишком много хайпует. Мне кажется, помолвка — это немножечко хайп. Говорят об этом. Мне кажется, очень попахивает хайпом его помолвка", — высказался Жупник.

Melovin с возлюбленным
Melovin с возлюбленным / фото: instagram.com, Melovin

Также Денис добавил, что ходят упорные слухи о том, что Melovin таким образом скрывает свои настоящие отношения. По мнению Жупника, помолвка может быть устроена для отвлечения внимания.

"У него — другой любимый человек. А этот — как будто бы для прикрытия. Я такое слышал... Чтобы скрыть настоящие (отношения — прим. ред.), он сделал такую помолвку фейковую", — рассказал ведущий.

MELOVIN
Melovin - личная жизнь/ фото: instagram.com, Melovin

Денис Жупник оказался не единственным представителем шоу-бизнеса, который усомнился в искренности чувств между Melovin и его женихом Петром Злотей. Ранее блогер Ваня Рассел также заявил, что эти отношения могут быть частью продуманной стратегии.

"Начинает складываться какой-то пазл, что это все — продуманная пиар-стратегия, чтобы продать билеты на его сольный концерт. Я искренне хочу верить, что это правда. Но мы знаем, что в шоу-бизнесе мало правды, в шоу-бизнесе все продумано наперед", — заявил Рассел.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что cкандальная украинская певица Анастасия Приходько сделала очередное неоднозначное высказывание, восхитившись персонажами российских криминальных драм. Артистка заявила, что ее привлекают "плохие парни".

Также украинская певица Наталья Могилевская, которая удочерила двоих сестричек, отправилась вместе с ними и избранником на отдых за границу. Певица выложила видео, где запечатлела первые впечатления семьи от океана и новой местности.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Меловин

MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Melovin новости шоу бизнеса
