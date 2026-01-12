Укр
Сколько существует "Путиных" и как их отличить: в MI6 подтвердили существование двойников

Анна Ярославская
12 января 2026, 09:13
Владимир Путин использует двойников. Ричард Дирлав объяснил, когда и зачем.
Владимир Путин
Экс-глава MI6 подтвердил использование двойников Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Путин использует двойников из соображений безопасности
  • На личные встречи приезжает настоящий Путин
  • Существуют как минимум два двойника главы Кремля

Российский диктатор Владимир Путин "бесспорно" использует двойников, чтобы избежать покушений во время появлений на публике. Об этом заявил бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав изданию The Sun.

Слухи о том, что Путин использует двойников, циркулируют уже много лет, как и слухи о плохом состоянии здоровья главы Кремля. Дирлав упомянул об отчетах украинской разведки, которые указывают о том, что двойники Путина появляются на публике. По словам Дирлава, эти данные являются правдивыми, а то, появляется ли перед публикой "фальшивый" глава Кремля, зависит от обстоятельств.

"Это практически обычная мера безопасности для такого человека, как Путин, — для очень важной персоны. Следует помнить, что убийства были довольно распространенной частью российской политики на протяжении многих-многих лет", - сказал экс-глава британской разведки MI6.

Издание отмечает, что Киев неоднократно демонстрировал свою способность наносить удары вглубь российской территории, что усиливает опасения в Кремле по поводу уязвимости Путина, особенно на открытом воздухе или в условиях слабого контроля.

"Он [Путин] также стал бы целью для беспилотников украинцев, если бы они могли точно знать, где и когда он находился. Поэтому я считаю вполне логичным, что при определенных обстоятельствах… он использует дублера", - объяснил Дирлав.

Хотя Кремль всегда отвергал подобные заявления как теории заговора, недавние сообщения указывают на то, что российские службы безопасности ужесточили протоколы в отношении передвижений российского президента. Появления Путина становятся все более тщательно срежиссированными и активно освещаются государственными СМИ.

При этом, по словам Дирлава, двойники не используются в дипломатии при тесном контакте или на важных встречах, где обман слишком сложно поддерживать.

"Двойник не использовался бы при личной встрече, потому что воспроизвести Путина на таком близком расстоянии было бы очень и очень сложно", — сказал он.

"Но предположим, кто-то прогуливается по автомобильному заводу или посещает детскую площадку — особенно если это мероприятие на открытом воздухе, и пресса находится на расстоянии. Здесь возникают вопросы безопасности. Нельзя быть уверенным в полном контроле над окружающей средой, особенно в случае атаки беспилотников. В подобных ситуациях Путин мог бы использовать двойника", - объяснил Дирлав.

В 2023 году крупнейший японский телеканал TBS использовал искусственный интеллект для изучения распознавания лиц и движений тела. В заключении говорилось, что настоящий Путин провел ежегодный парад Победы на Красной площади, но, возможно, другой Путин осматривал Крымский мост. Технология искусственного интеллекта выявила лишь 53-процентное совпадение пары.

Еще одно появление Путина – на линии фронта в Мариуполе в марте – показало лишь 40-процентное совпадение.

А фотографии Путина в Крыму показали еще более низкий уровень сходства — всего 18 процентов.

"Экспертный анализ ясно показывает высокую вероятность наличия как минимум двух двойников", - говорится в отчете.

Двойники Путина
Двойники Путина / скриншот

Как писал Главред, россияне не уверены, что на Новый год 2026 их поздравлял Путин. В Сети обнаружили много доказательств того, что диктатор на поздравлении ненастоящий. Детальнее читайте в материале: Вместо Путина искусственный интеллект: россияне заподозрили диктатора в обмане.

Кто из мировых лидеров имел двойников

The Sun напоминает, что актер и иллюзионист Феликс Дадаев был политической марионеткой советского диктатора Иосифа Сталина. Несмотря на 40-летнюю разницу в возрасте, Дадаев перенял манеры Сталина и использовал грим для обмана.

По данным немецкого судебно-медицинского эксперта, у иракского тирана Саддама Хусейна было как минимум три двойника.

Фидель Кастро использовал двойников, когда болел, и в качестве приманок, чтобы избежать примерно 634 покушений на свою жизнь.

Британские лидеры также использовали двойников в пропагандистских и шпионских целях. Например, во время Второй мировой войны Уинстон Черчилль использовал дублера для произнесения некоторых из своих самых известных радиоречей. Известный актер Норман Шелли даже произнес знаменитую фразу: "Мы будем сражаться с ними на пляжах". По словам Шелли, Черчилль был слишком занят, чтобы присутствовать на студийных записях речей, которые он уже произнес в Палате общин.

Также во время войны MI5 использовала солдата, поразительно похожего на фельдмаршала Бернарда Монтгомери, чтобы обмануть немцев относительно высадки в Нормандии. Лейтенанта Клифтона Джеймса доставили самолетом в Гибралтар, где немецкие агенты застали двойника Монтгомери за разговором о вымышленном плане 303. Они и не подозревали, что настоящий Монтгомери находился в безопасности на юге Англии, планируя высадку в Нормандии.

Зачем Путину нужны двойники: мнение эксперта

Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник верит в то, что у Путина есть двойники, но и настоящий Путин тоже существует.

При этом Сотник скептически относится к версии о смерти Путина и о том, что РФ управляет его двойник.

"Есть же те, кто утверждают, что Путин умер и лежит в морозилке, но я так не думаю. Настоящий Путин существует", - сказал публицист во время чата в Главреде.

Журналист убежден в том, что двойники нужны Путину для сохранения власти.

"Просто таким образом власть в РФ устроена: если окружение знает, что царь ненастоящий, сразу начинается стрельба глазами в поисках настоящего другого царя. Поэтому подлинный Путин существует, но мог себя раззеркалить несколькими двойниками-тройниками. Это спецоперация, Путин же гэбэшник", - добавил Сотник.

Путин - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп испытывает все большее разочарование в кремлевском диктаторе. Он считает, что Путин является большим препятствием на пути к миру в Украине, чем Зеленский. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники. Они отмечают, что американский лидер послал Путину соответствующие сигналы. Ими стали решение захватить нефтяной танкер под российским флагом и поддержать новый законопроект о санкциях.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путин полностью потерпел неудачу в войне против Украины. При этом пока нет никаких признаков, что он хочет договариваться о мире.

Российский оппозиционер Игорь Эйдман считает, что внутриполитическая ситуация в 2026 году будет достаточно опасной для Путина.

"Я не исключаю, что уже в будущем году есть гипотетические шансы на переворот в России. У российской правящей элиты есть уже и кандидат в преемники Путина. Это Дмитрий Козак", - сказал Эйдман.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

