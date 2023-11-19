В Японии раскусили двойников Путина: как отличить фальшивого диктатора РФ

В результате исследования, проведенного в Японии искусственным интеллектом, получила подтверждение гипотеза о том, что российский диктатор Владимир Путин использует дублеров.
Анализ, который провели на основе распознавания лица, сравнении голоса и телодвижениях, показал, что существует несколько разных двойников российского президента, пишет The Sun.
Уточняется, что после визита Путина в Китай японские телевизионщики из TBS рассказали о том, что, по крайней мере, двух двойников Путина видели на разных мероприятиях.
Как говорится в выводах анализа, настоящий Путин организовал ежегодный парад Победы на Красной площади 9 мая. При этом осматривавший Крымский мост десять месяцев назад Путин лишь на 53 процента совпадал с Путиным на Красной площади.
В анализе также отмечается, что еще одно появление Путина – в оккупированном Мариуполе в марте – показывает лишь 40-процентное сходство лица с Путиным, которого видели на Красной площади.
Как нашли отличия у двойников Путина
При анализе голоса Путина в лаборатории Японского института аудиокоммуникации было обнаружено, что голос Путина, выступавший на состоявшемся в мае форуме Евразийского экономического союза, отличался от других примеров во время различных выступлений.
Подчеркивается, что двойник российского президента использовался на концерте военной поддержки в феврале и визите в Мариуполь в марте, когда был задействован тот же двойник.
Кроме того, после анализа встречи Путина с лидером Китая Си Цзиньпином и его переговоров с лидером Беларуси Александром Лукашенко было установлено 94-процентое сходство диктатора РФ.
В результате исследование пришло к выводу, что Путин использует двух двойников. Вместе с тем напоминается, что российский диктатор может быть смертельно болен, что не исключает сценария того, что двойник может остаться у власти даже после его смерти.
Ранее была раскрыта информация об использовании двойников Путина. Вместе с другими событиями в РФ, это делегитимизирует образ российского диктатора, уверен Андрей Юсов.
Ранее эксперт рассказал об отличии двойников Путина - "Бункерного" от "Говоруна". Участие в мероприятиях разных двойников Владимира Путина зачастую создает определенные накладки, отметил Дмитрий Попов.
Напомним, эксперт объяснил, как вычислить двойника Путина. Дмитрий Попов рассказал о том, как можно определить двойника, которого выпустили вместо Владимира Путина.
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