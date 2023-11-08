Информация об использовании двойников Путина подтверждена: громкое заявление ГУР

Достоверная информация об использовании технологий двойников для российского диктатора Владимира Путина получила подтверждение из многих источников — не только в Украине.
"И это информация, которую трудно скрывать; которая начинает подтачивать образ российского диктатора изнутри", - подчеркнул в эфире Radio NV представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
По его словам, вместе с другими событиями в РФ, это делегитимизирует образ российского диктатора.
"И, конечно, когда официальные рты Кремля начинают опровергать и кратно повторять о том, что на самом деле двойников Путина не существует, вывод напрашивается совершенно противоположный", - говорит представитель ГУР.
Юсов добавил, что когда представители Кремля доказывают, что он на самом деле жив и что двойников нет, это свидетельствует абсолютно о противоположных процессах — об угасании и делегитимизации образа российского диктатора, независимо от того, в каком физическом состоянии он находится на самом деле.
Кто такой Андрей Юсов
Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.
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