Путин 'спалился' на двойниках: эксперт об отличии 'Бункерного' от 'Говоруна'

Участие в мероприятиях разных двойников Владимира Путина зачастую создает определенные накладки, отметил Дмитрий Попов.

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Дмитрий Попов рассказал о двойниках Владимира Путина / колаж: Главред, фото: Facebook, скріншот: відео Telegram

На разных мероприятиях можно увидеть разных двойников диктатора Владимира Путина, заявил кандидат психологических наук, профайлер Дмитрий Попов.

"Это один и тот же человек, но записи делают разные. И там бывает и "Бункерный", но я видел и двух двойников – "Говоруна" и "Стадионного", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отметил, что участие в мероприятиях разных двойников Путина зачастую создает определенные накладки.

Он также уверен в том, что российские пропагандисты, используя пропаганду и простейшие пиар-акции, не дают возможности населению проводить четкие логические цепочки и делают очень большой вброс разноплановой информации.

"Эта информация противоречит друг другу, но россиянин настолько уже далек от всего этого. Кстати, когда я проводил психологический анализ на основании различных интервью самых разных людей из России, то обнаружил, что для них политика вообще является тем, чем им заниматься не надо. Собственно говоря, пропаганда это им и внушила. То есть царю видней (кстати, Путина очень много людей называет "царем"), царь знает больше, он же принимает решение, а мы – "маленькие люди". И поэтому все, что показывают с экранов эти "маленькие люди" принимают", — добавил Попов.

Смотрите видео - интервью Дмитрия Попова Главреду:

Кто такой Дмитрий Попов Дмитрий Попов - кандидат психологических наук, специалист по психодиагностике, сообщается на его Facebook-странице. Учился в Национальной академии СБУ. Был экспертом-психологом в "Альфе" СБУ и научным консультантом в Службе внешней разведки Украины. Доцент кафедры психологии в Университете экономики и права "Крок".

Ранее эксперт объяснил, как вычислить двойника Путина. Дмитрий Попов рассказал о том, как можно определить двойника, которого выпустили вместо Владимира Путина.

Ранее эксперт спрогнозировал сценарий устранения двойника Путина. Использование двойников диктатора РФ может продлиться до 85-летнего возраста, не исключает Дмитрий Попов.

Напомним, об использовании Кремлем двойников Владимира Путина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции, подчеркнул он.

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