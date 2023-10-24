Двойники Путина: западные СМИ раскрыли мистификацию кремлевского диктатора

Несменяемые диктаторы, наподобие Владимира Путина, которые прибегают к помощи двойников, — популярная теория заговора, подобные сюжеты неоднократно описаны в художественной литературе.
При этом все больше слухов появляется насчет диктатора Владимира Путина, говорится в материале Sky News.
Журналисты обращают внимание на то, что недавно Путин слишком быстро вернулся после встречи с Ким Чен Ыном как для человека, который не совершает перелетов коммерческими рейсами.
Отмечается, что перелет из Владивостока в Москву занимает чуть дольше восьми часов. При этом Путин не летает коммерческими рейсами, а пользуется президентским самолетом Ил-96, на котором, по данным журналистов, он прибыл во Владивосток 11 сентября, чтобы на космодроме Восточный встретиться с председателем Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Несмотря на то, что визит состоялся 13 сентября, а 14-го Путин улетел обратно в Москву на заседание Совета безопасности. При этом появляется достаточное количество сообщений в кремлевских интернет-ресурсах, и все выглядит так, что именно Путин и посещает описываемые мероприятия.
В то же время журналисты не исключают, что после военного мятежа Евгения Пригожина кремлевские стратеги решили вновь выдвинуть Путина на передний план информационного поля.
Авторы публикации тем не менее считают, что у Путина все же побольше мужества, чем принято считать, несмотря на то, что российские оппозиционеры и украинские медиа изображают главу Кремля прячущимся в бункере.
Что говорят в Кремле
В Кремле опровергли информацию о том, что иногда Путина заменяет двойник, назвав это абсурдными "информационными утками".
"Могу сказать, что нет никаких двойников, что касается работы и так далее. Это, знаете, относится к категории абсурдных "уток" информационных, которые с завидным упорством обсуждает целый ряд СМИ. Ничего, кроме улыбки, это, конечно, не вызывает", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.
Ранее эксперт рассказал об отличии двойников Путина - "Бункерного" от "Говоруна". Участие в мероприятиях разных двойников Владимира Путина зачастую создает определенные накладки, отметил Дмитрий Попов.
Напомним, эксперт объяснил, как вычислить двойника Путина. Дмитрий Попов рассказал о том, как можно определить двойника, которого выпустили вместо Владимира Путина.
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