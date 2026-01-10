Препятствие для мира: СМИ узнали о серьезном недовольствеТрампа Путиным

Российский диктатор получил первые сигналы о разочаровании Трампа.

Стратегия России надоедает Трампу / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Главное:

Путин разочаровывает Трампа все больше

Кремлевский диктатор получил сигналы от президента США

Стратегия РФ на переговорах утомляет американцев

Президент США Дональд Трамп испытывает все большее разочарование в кремлевском диктаторе. Он считает, что глава страны-агрессора России Владимир Путин является большим препятствием на пути к миру в Украине, чем президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники. Они отмечают, что американский лидер послал Путину соответствующие сигналы. Ими стали решение захватить нефтяной танкер под российским флагом и поддержать новый законопроект о санкциях.

"Он работает по принципу кнута и пряника. И я думаю, что у него закончились пряники", - отметил близкий к окружению президента США источник.

Другой собеседник добавил, что Трамп считает российскую стратегию во время переговоров "два шага вперед и один шаг назад" все более "утомительной".

Сможет ли Путин торговаться с Трампом по Украине - прогноз эксперта

Главред писал, что у США и России совпадают интересы в отношении Венесуэлы и Гренландии. Поэтому возникает опасение, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин может этим воспользоваться.

Однако, по мнению политического эксперта Максима Розумного, вряд ли главе Кремля удастся использовать эти вопросы как предмет торга с главой США Дональдом Трампом в обмен на уступки по Украине. На это есть несколько причин.

Шаги США для мира в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Дональд Трамп одобрил двухпартийный законопроект о санкциях против России. Этот законопроект в США считают "очень уместным, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а Путин только и делает, что продолжает убивать невинных".

Накануне также Трамп заявил, что готов взять на себя обязательства по участию США в будущей обороне Украины, но только из-за уверенности в том, что Россия не предпримет еще одну попытку вторжения в страну.

Ранее сообщалось, что советники президента США Дональда Трампа встретились с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения плана завершения войны в Украине.

Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

