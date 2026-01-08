Трамп одобрил жесткий санкционный удар по "спонсорам" Кремля: детали

Законопроект позволит наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, что подпитывает военную машину Путина.

Белый дом усилит давление на Россию через нефтяной рынок / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП, сайт Кремля

Трамп одобрил двухпартийный законопроект о санкциях против РФ

Документ позволит США вводить санкции против стран, покупающих дешевую российскую нефть

Речь идет прежде всего о Китаe, Индии и Бразилии

Президент США Дональд Трамп одобрил двухпартийный законопроект о санкциях против России. Об этом заявил в соцсети Х американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, отметив, что он работал над этим документом несколько месяцев вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем и многими другими.

По словам Грэма, этот законопроект "будет очень кстати, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а Путин только и делает, что продолжает убивать невинных".

Сенатор объяснил, что этот законопроект позволит Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, что подпитывает военную машину Путина.

"Этот законопроект позволит президенту Трампу наказывать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, подпитывающую военную машину Путина. Этот законопроект даст президенту Трампу огромные рычаги влияния на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать дешевую российскую нефть, которая финансирует кровавую бойню Путина против Украины", - говорится в сообщении.

Грэм надеется на уверенное двухпартийное голосование уже на следующей неделе.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Санкции США против России

Как писал Главред, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему "подходит" предложенный Сенатом законопроект, который предусматривает введение санкций против стран, ведущих бизнес с Россией. Как пишет Bloomberg, это стало "самым явным проявлением того, что он поддержит многомесячные усилия по пресечению финансирования Москвы".

В ноябре 2025 года американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что Трамп согласовал ужесточение санкций против России. Конгресс США начинает работать над продвижением двухпартийного законопроекта для усиления давления на РФ.

Сообщалось, что Трамп готов подписать соответствующий закон при условии, что его формулировка позволит ему сохранить за собой контроль над введением санкций.

Что предусматривает проект сенатора Грэма

Линдси Грэм предлагает введение масштабных санкций, включая 500% пошлины, против стран (таких как Китай, Индия, Бразилия), которые продолжают покупать российские нефть, газ, уран и другие товары, накладывая жесткие экономические ограничения на импорт из них, и направлен на прекращение финансовой поддержки России.

Законопроект США о 500% пошлинах — это геополитическая "кувалда"

Политический аналитик Тарас Загородний в интервью изданию Главред заявил, что американский законопроект о введении 500-процентных пошлин на торговлю с партнерами России может стать мощным геополитическим инструментом давления, но его реализация чревата обострением отношений не только с Китаем и Индией, но и с Европейским союзом.

По словам эксперта, один из авторов инициативы — сенатор Линдси Грэм — фактически нацелен на Пекин: Китай рассматривается как основная цель, на втором месте Индия, на третьем — Бразилия.

При этом Европа в обсуждении практически не упоминается, что, по мнению Загороднего, вызывает вопросы.

"Но Грэм молчит о ЕС. А как в таком случае Орбан купит российскую нефть? Тоже будет говорить, что ветром надуло? Или сжиженный газ из Мурманска? Подводных камней много", - добавил политический эксперт.

Загородний подчеркнул, что в целом поддерживает инициативу и рассчитывает на её принятие. Он считает, что такой механизм будет работать в долгосрочной перспективе — фактически станет мощным инструментом давления для будущих президентов США.По его словам, каждый следующий глава Белого дома получит "кувалду" — и сможет использовать её по собственному усмотрению.

