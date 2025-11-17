'Трамп благословил': в США готовят решение, которое заставит Путина прекратить войну

О чем говорится в материале:
- Трамп "благословил" усиление санкций против РФ
- Законопроект предусматривает введение вторичных тарифов против стран, которые покупают энергоносители у России
Президент США Дональд Трамп согласовал ужесточение санкций против страны-агрсесорки России. Конгресс США начинает работать над продвижением двухпартийного законопроекта для усиления давления на РФ. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в заметке в X.
Грэм выразил благодарность за "благословение" Трампа и отметил, что новый законопроект по усилению санкций против России расширяет инструменты президента Трампа для прекращения войны в Украине.
Документ предусматривает возможность введения вторичных санкций и тарифов против государств, которые продолжают покупать дешевые российские энергоносители и фактически финансируют военные действия Кремля.
"Этот закон призван предоставить президенту Трампу больше гибкости и полномочий, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, оказывая давление как на самого Путина, так и на страны, которые его поддерживают, такие как Иран. Я благодарен за мощную двухпартийную поддержку этого закона как в Палате представителей, так и в Сенате", - указал он.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм подчеркнул, что предыдущие санкции администрации Трампа против двух ключевых российских нефтяных компаний дали ощутимый результат. По его мнению, новый пакет ограничений поможет усилить давление на РФ и создать условия для завершения войны справедливым и окончательным решением.
Ужесточит ли Трамп санкции против РФ - мнение эксперта
Как писал Главред, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что нежелание Трампа обострять отношения с Россией подтверждает законопроект о 500-процентных пошлинах для стран, которые покупают российскую нефть - он уже около полугода "завис" в Сенате США без всякого движения.
По его словам, в Сенате сто членов, и примерно 80 из них не просто готовы поддержать документ, а фактически являются его соавторами - кто-то дополнил текст разделом, кто-то абзацем, кто-то просто поставил точку или запятую. Если бы законопроект вынесли на голосование и Сенат его одобрил, даже наложенное Трампом вето можно было бы легко преодолеть. Но до голосования дело не доходит, ведь, по словам Ступака, в Белом доме настойчиво попросили этого не делать.
Санкции против России - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Трамп заявил, что его устраивает законопроект, который Сенат предлагает принять для введения санкций против стран, продолжающих экономическое сотрудничество с Россией. Как отмечает Bloomberg, это стало самым выразительным сигналом его готовности поддержать многомесячные усилия, направленные на ограничение финансирования Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что по данным разведки, впервые с начала полномасштабной войны наблюдается существенное падение объемов добычи и переработки российской нефти.
Вашингтон фактически исчерпал возможности для введения новых санкций против России, поскольку ограничения уже наложены на ведущие нефтяные компании. Дальнейшие действия США больше будут направлены на контроль и обеспечение выполнения действующих санкций, чем на принятие новых. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
О персоне: Линдси Грэм
Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник.
3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря.
Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.
