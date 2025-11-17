На авиабазе 'Энгельс-2' появилось 137 загадочных грузовиков: СМИ назвали причину

Спутниковые снимки зафиксировали грузовики рядом с транспортным самолетом Ан-12.

Грузовики на авиабазе "Энгельс-2" / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, t.me/StrategicaviationT

Коротко:

На авиабазе "Энгельс-2" РФ разместили 137 грузовиков

Они могли перевозить вооружение для бомбардировщиков

С октября 2025 года на аэродроме продолжаются работы по расширению инфраструктуры

Россияне разместили на авиабазе стратегической авиации "Энгельс-2" более 130 грузовиков неизвестного назначения. Автомобили на вражеском аэродроме зафиксировал спутник. Об этом сообщил Telegram-канал "Стратегическая авиация РФ".

Согласно имеющимся снимкам, на стоянке для самолетов сосредоточено 137 грузовиков. Рядом с ними можно заметить транспортный самолет Ан-12.

Хотя точная цель пребывания техники не раскрывается, в портале Милитарный предположили, что грузовики могут быть привлечены к перевозке вооружения для стратегических бомбардировщиков, которые базируются на "Энгельс-2".

Грузовик на аэродроме / Фото: t.me/StrategicaviationT

Авиабаза является ключевым местом для дислокации стратегической авиации РФ. Именно на ней хранятся и обслуживаются Ту-95МС, Ту-160.

С октября 2025 года на аэродроме активно проводят работы по расширению инфраструктуры. В северной части территории продолжается заливка бетона. Подобные работы завершили в южной зоне еще 30 сентября. Впоследствии там проложили новую бетонную полосу вдоль участка дополнительной рулежной дорожки.

Во время последних земляных работ на территории заметили разметку для будущих 12 паркомест. По разным оценкам, их готовят для увеличения количества мест под стратегические ракетоносцы и другие самолеты боевой авиации.

Какие города могут попасть под удар РФ - мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия активизировала накопление ударных дронов "Шахед" и уже имеет достаточный запас для нескольких массированных атак. По его мнению, под удар могут попасть Днепр, Харьков, Запорожье, Львов, Одесса, а также другие крупные города с населением более полумиллиона.

Жданов предупредил, что последствия атак по этим центрам могут быть даже серьезнее, чем по Киеву, из-за высокой плотности населения и значительной промышленной инфраструктуры.

Как сообщал Главред, Россия готовит новый ракетно-дроновой удар по Украине. Передислоцируются бомбардировщики Ту-95МС. Основная угроза теперь для западных областей.

Также мониторинговые каналы считают, что удар может произойти в ближайшие дни. Наибольший риск существует для Киева и западных областей. Всего не менее 6 стратегических бортов готовы к удару, а также три носителя ракет "Калибр". К атаке могут привлечь и 8 МиГ-31К с ракетами "Кинжал".

Кроме этого, министр МВД Игорь Клименко предупредил, что РФ готовит новые массированные удары по Украине, нацеленные на критическую инфраструктуру. Он подчеркнул, что это тактика террора против гражданских и призвал готовиться к любым сценариям.

