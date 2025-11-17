Самолеты уже снаряжены ракетами: РФ подготовилась к новому массированному обстрелу

Мониторы считают, что новая массированная атака на Украину может произойти уже в ближайшие дни.

Российские оккупанты готовятся к новой массированной атаке на Украину. Подготовка к обстрелу уже почти завершена. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Несколько дней назад россияне осуществили передислокацию стратегической авиации с Дальнего Востока. Был осуществлен перелет 3-х Ту-95МС на аэродромы "Энгельс" и "Оленья".

В ночь на 17 ноября три Ту-160 были снаряжены крылатыми ракетами и совершили посадку на аэродром "Энгельс". Таким образом, по меньшей мере 6 бортов готовы к обстрелу.

Также были снаряжены три носителя крылатых ракет "Калибр". Ожидается, что во время обстрела будут задействованы также 8 бортов "МиГ-31К, они уже были снаряжены ракетами "Кинжал".

"По нашему мнению, удар будет осуществлен в ближайшие несколько суток, если планы врага не изменятся, или РФ не захочет привлечь большее количество бортов к удару. Наибольшая угроза для столицы и западных областей нашего государства", - говорится в сообщении.

На спутниковых снимках авиабазы "Борисоглебское" в российской Казани мониторы заметили один Ту-160, девять Ту-214, пять Ту-22м3, один Ил-76МД. Прошлой ночью на аэродром приземлился самолет Ил-76МД, который мог привезти груз военного назначения.

Как изменились атаки России по Украине - мнение эксперта

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что российские оккупанты увеличивают количество баллистики, которая запускается по территории Украины. Именно поэтому нам нужно больше систем противовоздушной обороны. Он добавил, что только в октябре россияне выпустили по Украине около 95 ракет "Искандер-М".

"И здесь важно понимать, что, например, в зоне ответственности и работы средств противовоздушной обороны Patriot, эффективность этих систем составляла 67%. Это не совсем "вау", потому что если бы это было 70-80%, то тогда бы можно было сказать, что это гарантированно качественная работа систем ПВО", - сказал эксперт.

Удары по Украине - последние новости

Ранее сообщалось о том, что РФ выбрала цели для новых массированных ударов. Россия продолжает практику террора против гражданских, подчеркнул Игорь Клименко.

Напомним, ранее сообщалось об одной из самых массированных атак с начала войны. Дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградской области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, применив ударные беспилотники. Ранения получили четыре человека.

Что известно о самолете Ту-95? Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Ту-95 и его модификации до сих пор - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за большими стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних. Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

