Взял ружье и начал сбивать дроны: невероятная история из Днепропетровщины

Ангелина Подвысоцкая
14 ноября 2025, 16:33
Алексей Зиненко собственным ружьем сбил уже два БпЛА "Молния".
Алексей Зиненко
Алексей Зиненко сбил из ружья два беспилотника / Коллаж: Главред, фото: Суспільне

Что известно:

  • Россияне атакуют Украину дронами
  • Мужчина с Днепропетровщины ружьем сбил два дрона

Российские оккупанты постоянно атакуют украинские регионы различными видами дронов. Бороться с ними пытаются не только наши защитники, но и обычные мирные украинцы. Недавно житель прифронтовой Межевой на Днепропетровщине сбил два российских дрона из собственного охотничьего ружья. Об этом рассказывает "Суспільне".

Алексей Зиненко смог сбить БпЛА "Молния", которые летели довольно низко.

Что известно об Алексее Зиненко

Алексей Зиненко - мастер леса Межевского лесничества уже 35 лет. Он владеет оружием с 1987 года. Жена и дочь Алексея выехали из населенного пункта, потому что там сейчас опасно. Алексей уезжать пока отказывается. Он присматривает за собаками, с которыми трудно найти съемное жилье.

"Он не уехал с нами, во-первых, потому что он очень любит природу. Он работает лесником, соответственно, в городе он себя не видит, потому что город - это много домов, мало зелени. Поэтому он пока, сколько может, будет находиться в Межевой. Он очень озабочен судьбой собак. Две собаки: одна - такса, это наша собака, его зовут Джулик. А вторую собаку мы взяли на передержку - она беженка из Новоподгородного. Ее хозяин очень просил на первое время к нам", - говорит Анастасия, дочь Алексея.

Сам же мужчина сейчас признается, что верит в ВСУ и не имеет желания эвакуироваться.

"И не городской я житель - мне в селе лучше. Еще собаки, коты, дом. Две собаки, три кота своих, куча соседских ходит - я их кормлю. Да не хочу я, как-то жить можно здесь, и на работу заглядываю, что там порядок", - рассказывает мужчина.

Как Алексей Зиненко сбил дроны

Алексей часто видел, как над его населенным пунктом пролетают FPV-дроны. Он даже хотел попробовать по ним стрелять, но военные запретили, потому что это опасно.

В середине октября, когда он работал на огороде, увидел, что птицы внезапно начали странно летать, будто чего-то боятся. Тогда он услышал звук беспилотника и увидел в небе "Молнию". Тогда он быстро взял в руки ружье и выстрелил - попал.

"И я по нему бахнул, как по гусю. Он только зажужжал, вверх начал подниматься - и все, крыльями замотылял и пошел вниз. Я так прикинул, где он должен упасть. Пока добежал, чтобы посмотреть, - он пролетел над садиком. И тогда жду, что он где-то гупнет - ничего. Время прошло, я поехал за хлебом. И народ говорит, что упала "Молния", - рассказал мужчина.

Уже через несколько дней он так же выстрелил в дрон и сбил его.

"Мотор крутился, а то только раз - и затих, его начало крутить, как пропеллер. Я ждал. А оно не срывается и не срывается. Тогда как грохнуло! Тогда опять же за хлебом ходил вечером. Иду, смотрю - на перекрестке что-то белеет, в орехе торчит. Подошел - когда крыло из "Молнии", и середина у ореха выбита, ветви поперевибивани такие, как рука толщиной", - добавил он.

Атака РФ на Украину 14 ноября 2025 года - что известно

Как писал Главред, по данным Воздушных сил, в ночь на 14 ноября Россия атаковала Украину с помощью 19 ракет и 430 беспилотников разных типов. Силам ПВО удалось обезвредить 419 воздушных целей, но есть попадания ракет и 23 дронов на 13 локациях.

Утром 14 ноября в ГСЧС рассказали о последствиях ночной атаки в Киеве. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры почти во всех районах столицы.

  Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025
    Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025 Фото: ГосЧС
Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты применили около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистику и аэробаллистику. Обломками "Искандера" в столице повреждено Посольство Азербайджана.

Кроме того, утром 14 ноября россияне ударили ракетой "Циркон" по Сумской области.

В столице погибла пожилая супружеская пара. О трагедии рассказал их сын Андрей. По словам мужчины, родители провели лето в селе и решили вернуться в Киев на отопительный сезон. Они приехали в столицу только пять дней назад. Родители погибли на месте. Квартира выходила на ту сторону дома, куда пришелся вражеский удар.

Смотрите видео о последствиях ударов по Киеву:

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

