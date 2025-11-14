Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Город содрогнулся от взрыва: оккупанты атаковали Сумщину ракетой Циркон

Анна Косик
14 ноября 2025, 08:52обновлено 14 ноября, 09:37
684
В городской военной администрации сообщили, есть ли раненые в результате удара.
ракета циркон, взрыв
Мощный взрыв прогремел в окрестностях города / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны России, скриншот (иллюстративный)

Главное:

  • Россия нанесла ракетный удар по пригороду Сум
  • Враг атаковал Сумщину ракетой Циркон
  • В результате атаки жертв и пострадавших нет

Утром 14 ноября страна-агрессорка Россия атаковала Сумщину ракетой. Мощный взрыв жители Сум услышали около 07:05 в одной из окрестностей города. Об этом сообщил глава Сумской МВА.

Сергей Кривошеенко отметил в Telegram, что предварительно никто не пострадал, однако зафиксированы повреждения.

видео дня

"В результате взрыва повреждено асфальтное покрытие, произошел порыв пожарного гидранта и утечка воды. Участок дороги в направлении Старого Села временно перекрыт. Выезд из города остается свободным для движения", - написал он.

Чем враг атаковал окраину Сум

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по предварительным данным, россияне применили в Сумской области именно ракету "Циркон".

Об этом накануне сообщали и мониторинговые каналы. Один из них утверждает, что были пуски ракеты Циркон, одна из которых пролетела страну из Крыма в северный регион и в результате ударила по пригороду Сум.

Другой монитор пишет, что, предварительно, это уже 15 применение гиперзвуковой крылатой ракеты комплекса Цикрон.

Инфографика циркон
Циркон / Инфографика: Главред

Зачем Россия бьет ракетами Циркон по Украине

Главред писал, что, по словам руководителя Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова, Россия пытается пробить украинскую ПВО ракетами Циркон. Именно для этого они запускают эти противокорабельные ракеты из оккупированного Крыма.

Эта ракета, по его словам, обладает серьезными тактико-технологическими характеристиками, и, используя Цирконы, РФ надеется, что сможет пробить нашу ПВО.

Атаки РФ на Сумскую область - последние новости

Напомним, Главред писал, что в конце октября российский беспилотник попал в микроавтобус на трассе неподалеку от Николаевской сельской общины на Сумщине, в результате чего ранения получили 5 человек, среди которых ребенок.

18 октября под атакой оккупантов была автозаправка в спальном районе города Сумы, а затем еще один ударный дрон попал прямо во двор учебного заведения.

Накануне, в начале октября, ударные беспилотники и управляемые авиабомбы РФ поразили Степановскую, Сумскую, Белопольскую, Великописаревскую, Комишанскую и Николаевскую сельские общины.

Читайте также:

О персоне: Сергей Кривошеенко

Кривошеенко Сергей Владимирович - глава Сумской городской военной администрации. В 2024 году он был назначен на должность начальника Сумской ГВА. До этого, с 2023 года, занимал должность заместителя начальника этой администрации.

Сергей Кривошеенко окончил Запорожский национальный университет в январе 2022 года, получив высшее образование в области инженерии, права и экономики. Родом из Донецка, также проживал в Запорожье.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сумы Сумская область новости Украины новости Сум ракета Циркон ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Как живет Киев после ночного удара РФ: свет по графику, отопление — с перебоями

Как живет Киев после ночного удара РФ: свет по графику, отопление — с перебоями

10:05Украина
Власти Украины готовят людей и экономику к "вечной войне" с РФ – Reuters

Власти Украины готовят людей и экономику к "вечной войне" с РФ – Reuters

09:51Украина
Сотни дронов и новые типы ракет: Зеленский раскрыл детали атаки РФ на Украину

Сотни дронов и новые типы ракет: Зеленский раскрыл детали атаки РФ на Украину

09:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 14 ноября: Лошадям - срывы, Свиньям - обида

Китайский гороскоп на сегодня 14 ноября: Лошадям - срывы, Свиньям - обида

Сырые дрова будут гореть, как сухие: простой способ, который всегда работает

Сырые дрова будут гореть, как сухие: простой способ, который всегда работает

Пострадают малообеспеченные: стало известно, где правительство возьмет деньги для "тысячи Зеленского"

Пострадают малообеспеченные: стало известно, где правительство возьмет деньги для "тысячи Зеленского"

Страна под атакой сверхмощной магнитной бури: когда закончится недельный шторм

Страна под атакой сверхмощной магнитной бури: когда закончится недельный шторм

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

Последние новости

10:12

Когда празднуют Рождество 2025 в Украине: 25 декабря или 7 января

10:10

В Украине начал дорожать базовый продукт: эксперт предупредил, будет ли дефицит

10:10

После отказа от музыки: Адель начинает новую карьеру

10:05

Секрет раскрыт: зачем в поездах стучат по колесам и кто это делает

10:05

Как живет Киев после ночного удара РФ: свет по графику, отопление — с перебоямиФото

Цены на продукты в декабре взлетят вверх: Марчук – о новом ударе по кошелькам украинцевЦены на продукты в декабре взлетят вверх: Марчук – о новом ударе по кошелькам украинцев
09:51

Власти Украины готовят людей и экономику к "вечной войне" с РФ – Reuters

09:36

"Первые предатели": известная певица ошеломила признанием о Козловском

09:29

Сотни дронов и новые типы ракет: Зеленский раскрыл детали атаки РФ на УкраинуФото

09:05

Язык можно сломать: три самых длинных украинских слова

Реклама
08:52

Город содрогнулся от взрыва: оккупанты атаковали Сумщину ракетой Циркон

08:35

Приехали зимовать в Киев: удар РФ убил пожилую пару, сын обнаружил погибших родителейФотоВидео

08:18

Изолировать и окружить город: в ISW рассказали о новом плане оккупантов на фронте

08:15

Мы не можем упасть в финальном раундемнение

07:55

В Саратове и Новороссийске - "прилёты", повреждены важные объекты: что известно

06:43

Один человек погиб, 24 - ранены: в ГосЧС рассказали о последствиях атаки РФ на КиевФото

06:10

Как Путин забросил удочку с наживкой для большого глупого карасямнение

05:48

Гороскоп на завтра 15 ноября: Весам - новое знакомство, Близнецам - трудности

05:24

Начинает стресовать: ученые выяснили, на сколько можно оставлять кота одного

05:00

Мурата Налчаджиоглу обвинили в мошенничестве на миллион - детали

04:30

Мечты воплотятся в реальность: сразу трем знакам зодиака невероятно повезет

Реклама
04:05

Катастрофа в Солнечной системе: астероид-"убийца городов" может протаранить Луну

03:31

Бюджетно, но со вкусом: семь идей подарков на праздники из секонд-хенда

03:09

Трамп может отменить последние санкции против РФ - стоит ли ждать сюрпризов от США

03:02

Одна ошибка полностью портит вкус: повар рассказал, как правильно варить спагетти

02:35

Три знака зодиака получат приятные сюрпризы до конца осени: что их ждет

02:21

Обломки попали в дома, горят многоэтажки: последствия атаки Киев

01:30

Наукой доказано: названа самая красивая женщина в мире

01:04

Киев под массированной атакой ракет и дронов: в городе раздаются громкие взрывы

00:23

Новые горизонты: Могилевская заговорила о своем участии в Евровидении

00:21

"Кинжалы", "Калибры" и "Шахеды": враг массово атакует Украину

00:10

Одна дешевая специя спасает от боли в горле и даже ангины: химик удивил советомВидео

00:04

Украина разгромно проигрывает Франции в отборе ЧМ-2026: подробности матчаВидео

13 ноября, четверг
23:56

Пометка "7 кг" на стиральной машине: сколько белья на самом деле можно загружать

23:25

Елена Мозговая внезапно заговорила о драме: "Главное - не зависать"

23:13

Может повредить лак и краску за несколько моек: каким средством нельзя мыть авто

22:53

Жена Реброва раскрыла, какой была ее тайная беременность

22:53

Старая алюминиевая проводка представляет опасность: электрик рассказал, как уберечь технику

22:15

Угроза ракет всех типов и дронов: РФ готовит новый массированный удар, что известно

21:52

Время ограничено: Свириденко рассказала, когда и как оформить "зимнюю тысячу"

21:37

"Запугивание и манипуляции": Юлия Санина оказалась в опасности

Реклама
21:28

Живут в аду: раскрыта правда о жизни королевской семьи

21:12

Платят деньгами: раскрыто сколько стоит стать святым и канонизироваться в 21 векеВидео

20:52

Большинство водителей делают это неправильно: когда нажимать сцепление

20:49

Бывшая Мурата Налчаджиоглу рассказала о его зависимости от наркотиков

20:49

Ключевое направление на грани перемен: Сырский раскрыл новую расстановку сил

20:27

Самая опасная зима для Украины впереди: Politico предупреждает о трех ключевых угрозах

19:44

Враг нашел "слабое звено": эксперт объяснил новую тактику ударов РФ по Украине

19:43

Пожизненные сроки за коррупцию - у Зеленского сделали заявление на фоне скандала

19:37

Снегопады накроют половину страны: названа дата морозной холодины

19:24

В Украине пересчитали субсидии на отопительный сезон: как оформить выплаты

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять