Город содрогнулся от взрыва: оккупанты атаковали Сумщину ракетой Циркон

В городской военной администрации сообщили, есть ли раненые в результате удара.

Главное:

Россия нанесла ракетный удар по пригороду Сум

Враг атаковал Сумщину ракетой Циркон

В результате атаки жертв и пострадавших нет

Утром 14 ноября страна-агрессорка Россия атаковала Сумщину ракетой. Мощный взрыв жители Сум услышали около 07:05 в одной из окрестностей города. Об этом сообщил глава Сумской МВА.

Сергей Кривошеенко отметил в Telegram, что предварительно никто не пострадал, однако зафиксированы повреждения.

"В результате взрыва повреждено асфальтное покрытие, произошел порыв пожарного гидранта и утечка воды. Участок дороги в направлении Старого Села временно перекрыт. Выезд из города остается свободным для движения", - написал он.

Чем враг атаковал окраину Сум

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по предварительным данным, россияне применили в Сумской области именно ракету "Циркон".

Об этом накануне сообщали и мониторинговые каналы. Один из них утверждает, что были пуски ракеты Циркон, одна из которых пролетела страну из Крыма в северный регион и в результате ударила по пригороду Сум.

Другой монитор пишет, что, предварительно, это уже 15 применение гиперзвуковой крылатой ракеты комплекса Цикрон.

Циркон / Инфографика: Главред

Зачем Россия бьет ракетами Циркон по Украине

Главред писал, что, по словам руководителя Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова, Россия пытается пробить украинскую ПВО ракетами Циркон. Именно для этого они запускают эти противокорабельные ракеты из оккупированного Крыма.

Эта ракета, по его словам, обладает серьезными тактико-технологическими характеристиками, и, используя Цирконы, РФ надеется, что сможет пробить нашу ПВО.

Атаки РФ на Сумскую область - последние новости

Напомним, Главред писал, что в конце октября российский беспилотник попал в микроавтобус на трассе неподалеку от Николаевской сельской общины на Сумщине, в результате чего ранения получили 5 человек, среди которых ребенок.

18 октября под атакой оккупантов была автозаправка в спальном районе города Сумы, а затем еще один ударный дрон попал прямо во двор учебного заведения.

Накануне, в начале октября, ударные беспилотники и управляемые авиабомбы РФ поразили Степановскую, Сумскую, Белопольскую, Великописаревскую, Комишанскую и Николаевскую сельские общины.

О персоне: Сергей Кривошеенко Кривошеенко Сергей Владимирович - глава Сумской городской военной администрации. В 2024 году он был назначен на должность начальника Сумской ГВА. До этого, с 2023 года, занимал должность заместителя начальника этой администрации. Сергей Кривошеенко окончил Запорожский национальный университет в январе 2022 года, получив высшее образование в области инженерии, права и экономики. Родом из Донецка, также проживал в Запорожье.

