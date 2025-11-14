Киев под массированной атакой ракет и дронов: в городе раздаются громкие взрывы

https://glavred.info/war/kiev-pod-massirovannoy-atakoy-raket-i-shahedov-v-gorode-razdayutsya-gromkie-vzryvy-10715300.html Ссылка скопирована

Вечером 13 ноября российские войска снова атаковали Украину ударными беспилотниками. Воздушные силы ВСУ предупредили о приближении вражеских БПЛА к столице и призвали граждан реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о работе систем противовоздушной обороны в городе: "В Киеве громко. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги".

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил: "В Киеве работают силы ПВО. Массированная атака врага на столицу. Находитесь в укрытиях".

По предварительным данным, в Днепровском районе осколки попали в пятиэтажный жилой дом, в Дарницком загорелся автомобиль. Экстренные службы уже выехали на места событий.

Тимур Ткаченко уточнил: "В Днепровском районе попадание БпЛА в жилой дом. В Дарницком районе горит автомобиль, также есть обращение к медикам. Уточняем".

На некоторых территориях столицы отмечаются проблемы со светом.

Мэр города сообщил о вызовах медиков в Шевченковском, Дарницком и Днепровском районах - бригады уже работают на местах. В Подольском районе произошел пожар в многоэтажке примерно на 12 этаже.

Впоследствии стало известно, что в Дарницком районе обломки упали на школьный двор и во двор жилого дома. В Днепровском районе пострадали два человека, одного госпитализировали.

Кроме того, в Шевченковском районе горят обломки на открытой территории. Пожар произошел и на крыше пятиэтажного дома в Соломенском районе, где также были вызовы медиков, как и в Деснянском и Шевченковском районах.

В Деснянском районе вспыхнул еще один многоэтажный дом, а в Днепровском районе продолжается пожар в другой многоэтажке. Впоследствии стало известно о пожаре и в Подольском районе города. Экстренные службы направлены на места событий.

"Сейчас в столице госпитализировали двух пострадавших от вражеской атаки" - мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Тимура Ткаченко, количество пострадавших в Днепровском районе возросло до пяти человек. Информация пока уточняется.

