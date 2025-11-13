Угроза ракет всех типов и дронов: РФ готовит новый массированный удар, что известно

О чем идет речь в материале:
- Россия готовит массированный удар по Украине
- Повышенная угроза атаки различных типов ракет и дронов
Российские оккупационные войска могут в ночь на 14 ноября нанести очередной массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Враг вывел в море ракетоноситель, продолжается атака БпЛА по Украине. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Мониторинговые ресурсы сообщают о высокой вероятности массированной ракетно-дроновой атаки в течение следующей ночи.
К удару могут быть привлечены баллистические ракеты типа "Искандер-М", крылатые "Искандер-К" и "Калибр", а также аэробаллистические ракеты "Кинжал" и значительное количество ударных беспилотников.
Кроме того, Россия вывела в акваторию Черного моря один ракетоноситель с потенциальным залпом до шести ракет "Калибр".
"В акваторию Черного моря, на боевое дежурство, выведен подводный носитель с суммарным залпом 6 ракет типа "Калибр". Выход носителя осуществлен еще в 18:30. Возможны дополнительные выходы носителей из-за ракетной опасности в Новороссийске и с целью рассредоточения кораблей", - говорится в сообщении.
Мониторинговые источники сообщают, что вечером 13 ноября сохраняется высокая вероятность применения значительного количества ударных беспилотников типа "Shahed-136".
Зафиксированы запуски из районов Курска, Орла и Миллерово. В общем, количество дронов этой ночью может превысить обычные показатели - пуски осуществлялись как минимум с шести направлений, а также наблюдались повторные волны запусков.
Как россияне изменили тактику ударов по Украине - мнение эксперта
Как писал Главред, российские войска активно наращивают количество баллистических ракетных ударов по территории Украины, что подчеркивает насущную потребность в усилении систем противовоздушной обороны. Об этом в эфире "Украинского радио" рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.
Он отметил, что во время массированного обстрела 8 ноября противник использовал 32 баллистические ракеты, что свидетельствует о росте интенсивности применения этого типа вооружения. В качестве примера эксперт привел данные за октябрь, когда россияне выпустили по Украине около 95 ракет "Искандер-М".
"И здесь важно понимать, что, например, в зоне ответственности и работы средств противовоздушной обороны Patriot, эффективность этих систем составляла 67%. Это не совсем "вау", потому что если бы это было 70-80%, то тогда бы можно было сказать, что это гарантированно качественная работа систем ПВО", - пояснил эксперт.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине после массированной ракетно-дроновой атаки России 8 ноября остановили работу несколько теплоэлектростанций, из-за чего генерация электроэнергии полностью прекратилась. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Центрэнерго".
Во время масштабного обстрела российские войска нанесли удары по жилым домам и объектам энергетической инфраструктуры. Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку, отметив, что оккупанты выпустили более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов.
Российские войска намеренно били по критической и гражданской инфраструктуре, известно о жертвах и раненых. Министр внутренних дел Игорь Клименко подтвердил, что главной целью врага были объекты критической инфраструктуры Украины.
Другие новости:
- Пожизненные сроки за коррупцию - у Зеленского сделали заявление на фоне скандала
- Ключевое направление на грани изменений: Сырский раскрыл новую расстановку сил
- Время ограничено: Свириденко рассказала, когда и как оформить "зимнюю тысячу"
О персоне: Анатолий Храпчинский
Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред