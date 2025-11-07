Россияне запусти Калибры и Кинжалы по Украине: куда летят

Российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами. Враг уже поднял в воздух стратегическую авиацию.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Над Украиной фиксируется несколько групп БПЛА (в том числе в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях). Кроме того, оккупанты запустили "Калибры".
Как сообщают мониторинговые каналы Кинжалы летят в сторону Киева - уже прогремели первые взрывы.
Между тем Калибры в Винницкой области курсируют в Киевскую/Житомирскую области.
Также в Днепре слышен звук взрыва, сообщили корреспонденты Суспільного. Взрывы также слышны в Полтавской области.
По информации мониторов, был взлет еще одного МиГ-31К. Могут быть повторные пуски. Всего в воздухе 5 МиГ-31К.
Как писал Главред, утром 22 октября российские оккупанты атаковали Киев. В столице были слышны взрывы. Наблюдались перебои со светом, вспыхнули пожары. В результате российской атаки по столице погибли супруги. Погибшему мужчине было 69 лет, а его жене - 67.
Кроме этого, в ночь на 22 октября российские оккупационные войска нанесли девять ударов дронами-камикадзе по территории Запорожья. В городе вспыхнули пожары, пострадали люди.
Утром 22 октября Россия продолжила терроризировать Украину. Под атакой дронов оказался детский сад в Харькове. В результате вражеского удара пострадали дети.
