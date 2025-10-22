'Спастись было невозможно': в результате удара по Киеву погибли супруги

Главное:
- Враг бил по Киеву ракетами и дронами
- В результате вражеской атаки на столицу погибли супруги
Утром 22 октября, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Под прицелом врага был Киев. В результате российской атаки по столице погибли супруги. Об этом сообщают журналисты Telegram-канала "КС: новости Киев".
По информации журналистов, вражеский "Шахед" попал в многоэтажку столицы, взрыв прогремел на уровне шестого этажа, после чего начался масштабный пожар.
В результате вражеского удара, в Днепровском районе Киева, в своей квартире погибли супруги. Мужчине было 69 лет, а его жене - 67.
Один из жителей дома рассказывает, что супруги жили в этом доме на протяжении многих лет.
"Я слышал очень близкий взрыв, дым... К сожалению, муж и жена ушли из жизни. Они были очень хорошими людьми. Я их знал хорошо. Квартира супругов полностью загорелась, спастись, видимо, было невозможно", - рассказал житель многоэтажки в Днепровском районе.
Смотрите видео, в котором житель поврежденного дома рассказывает о российской атаке на столицу:
Обновленные последствия вражеской атаки на столицу
Представитель ГСЧС Киева Павел Петров в эфире Ранок.LIVE сообщил, что ударам подверглись по меньшей мере 10 жилых домов в разных районах столицы.
В частности, пострадали Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Голосеевский, Печерский и Соломенский районы. Все пожары ликвидированы, кроме одного в Днепровском.
"Пострадали сегодня спасатели, работали исключительно на жилой и гражданской инфраструктуре. И еще раз подчеркиваю, что каждый обстрел - это просто террористический акт мирного города, жителей, которые просто отдыхали у себя в домах", - рассказал Петров.
Спикер отметил, что некоторые пострадавшие могли сами обратиться за медицинской помощью, поэтому количество травмированных еще уточняется.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, утром 22 октября российские оккупанты атаковали Киев. В столице были слышны взрывы. Наблюдались перебои со светом, вспыхнули пожары.
Позже президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку российских оккупантов по Украине. Агрессор в очередной раз атаковал энергетические объекты и унес жизни шести человек, среди которых двое детей.
Этой ночью РФ также ударила по Запорожью. В результате вражеской атаки пострадали люди, около двух тысяч жителей остались без света.
Об источнике: Новости.LIVE
Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".
До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.
Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице:
- уважение к читателю и его право на правду
- объективность и беспристрастность
- полнота и всесторонний анализ информации
- простота и доступность
- отсутствие скрытой рекламы
- уникальность и оперативность
