'Спастись было невозможно': в результате удара по Киеву погибли супруги

По данным журналистов, погибшему мужчине было 69 лет, а его жене - 67.

https://glavred.info/ukraine/spastis-bylo-nevozmozhno-v-rezultate-udara-po-kievu-pogibli-suprugi-10708511.html Ссылка скопирована

Россияне массированно атаковали Украину дронами и ракетами / Коллаж: Главред, фото: Киевская городская прокуратура

Главное:

Враг бил по Киеву ракетами и дронами

В результате вражеской атаки на столицу погибли супруги

Утром 22 октября, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Под прицелом врага был Киев. В результате российской атаки по столице погибли супруги. Об этом сообщают журналисты Telegram-канала "КС: новости Киев".

По информации журналистов, вражеский "Шахед" попал в многоэтажку столицы, взрыв прогремел на уровне шестого этажа, после чего начался масштабный пожар.

видео дня

В результате вражеского удара, в Днепровском районе Киева, в своей квартире погибли супруги. Мужчине было 69 лет, а его жене - 67.

Один из жителей дома рассказывает, что супруги жили в этом доме на протяжении многих лет.

"Я слышал очень близкий взрыв, дым... К сожалению, муж и жена ушли из жизни. Они были очень хорошими людьми. Я их знал хорошо. Квартира супругов полностью загорелась, спастись, видимо, было невозможно", - рассказал житель многоэтажки в Днепровском районе.

Смотрите видео, в котором житель поврежденного дома рассказывает о российской атаке на столицу:

Обновленные последствия вражеской атаки на столицу

Представитель ГСЧС Киева Павел Петров в эфире Ранок.LIVE сообщил, что ударам подверглись по меньшей мере 10 жилых домов в разных районах столицы.

В частности, пострадали Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Голосеевский, Печерский и Соломенский районы. Все пожары ликвидированы, кроме одного в Днепровском.

"Пострадали сегодня спасатели, работали исключительно на жилой и гражданской инфраструктуре. И еще раз подчеркиваю, что каждый обстрел - это просто террористический акт мирного города, жителей, которые просто отдыхали у себя в домах", - рассказал Петров.

Спикер отметил, что некоторые пострадавшие могли сами обратиться за медицинской помощью, поэтому количество травмированных еще уточняется.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, утром 22 октября российские оккупанты атаковали Киев. В столице были слышны взрывы. Наблюдались перебои со светом, вспыхнули пожары.

Позже президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку российских оккупантов по Украине. Агрессор в очередной раз атаковал энергетические объекты и унес жизни шести человек, среди которых двое детей.

Этой ночью РФ также ударила по Запорожью. В результате вражеской атаки пострадали люди, около двух тысяч жителей остались без света.

Читайте также:

Об источнике: Новости.LIVE Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network". До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева. Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице: уважение к читателю и его право на правду

объективность и беспристрастность

полнота и всесторонний анализ информации

простота и доступность

отсутствие скрытой рекламы

уникальность и оперативность

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред