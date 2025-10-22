Укр
В Украине после атаки РФ аварийно выключают свет: какие области в списке

Виталий Кирсанов
22 октября 2025, 08:50
Восстановительные работы продолжаются там, где сейчас это позволяет безопасность.
В Украине после атаки РФ аварийно выключают свет
В Украине после атаки РФ аварийно выключают свет / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • В каких именно областях выключили свет
  • Где начались осстановительные работы

В ночь на среду, 22 октября, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В связи с этим в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения. Об этом сообщет "Укрэнерго".

Отмечается, что восстановительные работы продолжаются там, где сейчас это позволяет безопасность.

видео дня

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона. Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее бережно!", - говорится в сообщении.

Киев и область

Как сообщает ДТЭК, экстренные отключения электроэнергии происходят в Киеве и области, а также в Днепропетровской области.

"По команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения", - говорится в сообщении ДТЭК.

Житомирская область

В Житомирской области введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает АО "Житопроизводэнерго".

"Только что получили команду от НЭК "Укрэнерго" на введение аварийных отключений электроэнергии. Отключения без уведомления вводятся из-за крайней необходимости, чтобы сохранить энергосистему от значительных технологических разрушений. Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины", - говорится в сообщении.

Полтавская область

По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 22 октября в Полтавской области получена команда на применение 4 очередей ГАВ.

Кировоградская область

По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Кировоградской области с 07:31 введены в действие графики аварийных отключений.

Черкасская область

По команде НЭК "Укрэнерго" 22 октября с 07:55 по Черкасской области применены графики аварийных отключений.

"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", - сообщили в облэнерго.

Черниговская область

В то же время, в Черниговской области продолжают действовать график почасовых отключений.

"Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться", - сообщили в облэнерго.

Сумская область

По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумской области введены графики аварийных отключений. По состоянию на 7:45 ГАВ действуют для 1, 2, 3 и 4 очередей потребителей.

"Напомним, графики аварийных отключений (ГАО) применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок надо немедленно снизить величину потребляемой мощности из сети. В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это - аварийная ситуация", - напомнили в "Сумыоблэнерго".

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света, графики отключения инфографика / Инфографика: Главред

Атака на Украину в ночь на 22 октября 2025

В ночь на 22 октября Украина подверглась массированной атаке врага. В ряде регионов прогремели взрывы.

Как писал Главред, российские оккупационные войска нанесли девять ударов дронами-камикадзе по Запорожью. В городе вспыхнули пожары. Есть пострадавшие. Без электроснабжения остались почти 2000 человек. Работы по ликвидации последствий начнутся как только позволит ситуация с безопасностью, сообщили в ОВА.

В Киеве также прогремели взрывы. Столичные власти рассказали о последствиях атаки на Киев. В трех районах есть разрушения в жилых многоэтажках. Погибли два человека.

война в Украине Укрэнерго отключения света
