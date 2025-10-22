Укр
В Киеве - взрывы, горят жилые дома, есть жертвы: последствия атаки РФ на столицу

Анна Ярославская
22 октября 2025, 06:46обновлено 22 октября, 07:55
Воздушную тревогу в столице объявили в 04:48 утра из-за угрозы атаки дронов. Позже в Воздушных силах ВСУ предупредили еще и об угрозе баллистики.
Атака дронов, Киев
Россияне атаковали Киев дронами​ / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • Россия атаковала Киев
  • Взрывы были слышны в разных районах столицы
  • Произошли пожары, повреждены многоэтажные дома, есть погибшие
  • Атака продолжается, информация уточняется

Утром 22 октября российские оккупанты атаковали Киев. В столице были слышны взрывы. Наблюдались перебои со светом, вспыхнули пожары.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 04:48 утра из-за угрозы атаки дронов. Это был уже четвертый сигнал за ночь. Параллельно в области начали работать силы ПВО.

В Воздушных силах ВСУ предупредили еще и об угрозе баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения из Курской области, в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорилось в сообщении.

Позже в городе были слышны звуки взрывов. После ряда взрывов наблюдались перебои со светом.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил в 05:45, что в городе пылает дом.

"В Днепровском районе в результате вражеской атаки произошел пожар на уровне 8 и 9 этажей многоэтажки. Сейчас устанавливается информация о пострадавших", - написал он.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки на Киев.

"Пожар в многоэтажном доме в Днепровском районе был локализован. Все службы трудятся на месте. Спасли 10 человек. По предварительным данным, обнаружено тело одного погибшего. Выехали экстренные службы также в Дарницкий район, где предварительно возгорание в нежилом здании", - написал он в 06:05.

06:18 В результате падения обломков в Деснянском районе вспыхнул пожар в 10-ти этажном жилом доме. Зафиксировано попадание обломков в многоэтажку в Печерском районе.

06:27 Медиков вызвали в Деснянский, Дарницкий и Печерский районы. В Дарницком районе - падение обломков на недостроенное здание.

06:42 Число погибших в столице возросло до двух.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Предварительные последствия вражеской атаки по состоянию на 6:40

Днепровский район:

  • попадание обломков БпЛА на уровне шестого этажа 16-этажного жилого дома с последующим пожаром. Погиб один человек и 10 людей спасены;
  • по другому адресу падение обломков во дворе жилого дома без дальнейшего горения;
  • взрывной волной повреждено остекление окон жилого дома.

Печерский район:

падение обломка ракеты с последующим горением. Пожара уже нет.

Дарницкий район:

  • попадание обломков БпЛА по территории предприятия с последующим возгоранием двухэтажного здания и ангара;
  • также попадание в 17-этажный жилой дом. Возгорание на уровне 14-15 этажей.

Все службы работают на местах.

06:52 Вызов медиков еще по одному адресу в Днепровский район. Бригада уехала.

Попадание обломков на территорию гаражного кооператива в Соломенском районе.

07:03 В Дарницком районе в результате попадания обломков в нежилое здание пострадала женщина. Медики оказывают ей помощь на месте.

07:24 Медики госпитализировали двух женщин, пострадавших в результате атаки врага на столицу.

07:27 В Дарницком районе обломки БпЛА упали на здание общежития. Экстренные службы направляются на место.

Обновлено. Согласно данным ГосЧС, ночью и утром 22 октября враг нанес комбинированный удар по Киеву, два человека погибли.

Спасатели ликвидируют последствия ночной атаки на столицу.

Днепровский район. В результате очередной вражеской атаки произошло попадание в жилой дом. Пожар возник на уровне шестого этажа жилой шестнадцатиэтажки. 10 человек спасены и выведены на свежий воздух. Во время ликвидации последствий вражеского удара, к сожалению, обнаружены тела двух погибших. Пожар ликвидирован.

Дарницкий район. В результате попадания БПЛА произошло возгорание в семнадцатиэтажном жилом доме на уровне 11 по 16 этажа.Также по другому адресу есть возгорание в двухэтажном нежилом здании. Пожар локализован.

Деснянский район. Предварительно, в результате вражеской атаки поврежден фасад десятиэтажки. Горел автомобиль во дворе, повреждена газовая труба. Пожар ликвидирован. Во время тушения пожара спасены 20 человек.

Печерский район. Предварительно произошло попадание БпЛА в 21 этаж жилого 25-этажного жилого дома. Незначительное возгорание ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Информационная о потерпевших устанавливается.

  • Атака на Киев 22 октября 2025
    Атака на Киев 22 октября 2025 Фото: ГосЧС Киева
  • Атака на Киев 22 октября 2025
    Атака на Киев 22 октября 2025 Фото: ГосЧС Киева
  • Атака на Киев 22 октября 2025
    Атака на Киев 22 октября 2025 Фото: ГосЧС Киева
  • Атака на Киев 22 октября 2025
    Атака на Киев 22 октября 2025 Фото: ГосЧС Киева
  • Атака на Киев 22 октября 2025
    Атака на Киев 22 октября 2025 Фото: ГосЧС Киева
  • Атака на Киев 22 октября 2025
    Атака на Киев 22 октября 2025 Фото: ГосЧС Киева
  • Атака на Киев 22 октября 2025
    Атака на Киев 22 октября 2025 Фото: ГосЧС Киева
  • Атака на Киев 22 октября 2025
    Атака на Киев 22 октября 2025 Фото: ГосЧС Киева

07:43 В Дарницком районе зафиксировано возгорание на третьем этаже многоквартирного дома. Устанавливается информация о пострадавших.

Предварительно, по этому адресу двое пострадавших, в том числе ребенок. Им оказывается медицинская помощь.

"Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги. Враг продолжает свою преступную атаку", – призвал Ткаченко.

07:44 Кличко сообщил, что в результате атаки врага повреждено помещение одного из медучреждений Днепровского района. В нем вылетела часть окон. Информация о пострадавших не поступала.

07:48 В Печерском районе, где обломки упали на крышу трехэтажного жилого дома, произошло возгорание и частичное разрушение третьего и второго этажей. В настоящее время медики госпитализировали одного пострадавшего.

07:52 В Соломенском районе обломки упали на гараже. Пожарные и спасатели направляются на место.

Атака на Киев в ночь на 22 октября - что известно

Как писал Главред, в ночь на 22 октября в Киеве прогремели взрывы. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами, сообщили Воздушные силы Украины.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко призвал жителей не выступать "наводчиками для врага" и не распространять фото и видео, связанные с работой ПВО или последствиями ракетных ударов.

Другие новости:






