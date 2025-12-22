Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих сделала неожиданное заявление о свадьбе

Читайте больше:
В ноябре 2023 года украинская олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного, легкоатлета Назара Степанова. Сперва пара отложила свадьбу из-за Олимпийских игр-2024, но позже приняла решение повременить - влюбленные мечтают о пышной церемонии с семьей и друзьями, что тяжело осуществить в условиях полномасштабной войны.
С тех пор Ярослава практически не говорит о личной жизни и не публикует в социальных сетях фото с Назаром, что спровоцировало слухи о проблемах в паре спортсменов. В недавней беседе с "Ранком у великому місті" на вопрос об отношениях и свадьбе Магучих ответила уклончиво.
"Нет, не будет (свадьбы - прим. редактора). Следующий вопрос. Это личное, не буду отвечать", - заявила чемпионка.
О персоне: Ярослава Магучих
Ярослава Магучих - украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту, действующая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту (210 см). Олимпийская чемпионка (2024), чемпионка мира (2023), двукратная чемпионка Европы (2022, 2024), чемпионка мира в помещении (2022), двукратная чемпионка Европы в помещении (2021, 2023). Чемпионка Украины (2021). Двукратная чемпионка Украины в помещении (2020, 2021). Заслуженный мастер спорта Украины (2020). Младший сержант ВСУ, сообщает Википедия.
