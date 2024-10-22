"Честно говоря, не хочется": Магучих рассказала, почему не выходит замуж

Ярослава Магучих озвучила причину, почему откладывает свадьбу с возлюбленным.

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Ярослава Магучих свадьба - Магучих рассказала, почему не выходит за Степанова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rosya_dp

В ноябре 2024 года украинская олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих будет праздновать годовщину своей помолвки с легкоатлетом Назаром Степановым. Свадьбу пара сперва решила сыграть после летних Олимпийских игр в Париже, однако сейчас отложила на неопределенный срок.

Об этом спортсменка рассказала в интервью для Oboz.ua. Магучих мечтает про пышную церемонию в родном Днепре с большим количеством гостей. И сейчас это кажется ей совершенно неосуществимым.

"Досадно, но не можем сейчас провести церемонию свадьбы, потому что мне очень хотелось бы выйти замуж в Украине, в Днепре, собрать родственников, друзей. Но, к сожалению, не можем этого сделать из-за войны. Нет такой возможности сейчас и, честно говоря, не хочется, не время для этого", - отмечает Ярослава.

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Она понимает, что нужно проживать свою жизнь на максимум, но тот "максимум", который возможен сегодня, ее не устраивает. Вариант со свадьбой за границей тоже кажется Магучих совершенно неудачным.

"Хотя, с другой стороны, вроде бы говорят, что надо жить жизнь здесь и сейчас, ведь молодой возраст, самый расцвет, скажем так. Но я понимаю, что хочу собрать на свадьбе родственников, друзей, а сейчас это сложно, потому что все разбросаны по миру. А делать церемонию за границей, это будет только какая-то женская свадьба", - говорит чемпионка.

Кто такая Ярослава Магучих? Ярослава Магучих - украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту, действующая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту (210 см). Олимпийская чемпионка (2024), чемпионка мира (2023), двукратная чемпионка Европы (2022, 2024), чемпионка мира в помещении (2022), двукратная чемпионка Европы в помещении (2021, 2023). Чемпионка Украины (2021). Двукратная чемпионка Украины в помещении (2020, 2021). Заслуженный мастер спорта Украины (2020). Младший сержант ВСУ, сообщает Википедия.

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