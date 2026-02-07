Укр
Что сеять на рассаду в феврале, чтобы не остаться без урожая: "золотой" список

Анна Ярославская
7 февраля 2026, 12:35
Готовиться к дачному сезону можно уже в феврале. Эксперты рассказали, какие семена нужно посеять уже сейчас.
Рассада
Посадите семена в феврале — и весной ваш огород приятно удивит / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что можно сейчас посадить на рассаду в конце зимы
  • Какие цветы растут из семян

Февраль — идеальное время для посева некоторых семян, чтобы они были готовы к высадке в грунт, когда потеплеет. Эксперты объяснили, что можно сейчас посадить на рассаду, чтобы подготовить свой сад к весне.

Если вам интересен рецепт уникальной подкормки, которая даже слабую и чахлую рассаду превратит в мощную и коренастую, читайте материал: Рассада потолстеет на глазах: садовод раскрыла секрет бабушкиного метода.

Что посадить на рассаду в феврале

Перец

Эксперты сходятся во мнении: перец — идеальный выбор для ранней посадки в помещении.

Семена нужно посеять в начале февраля, чтобы получить крепкую и не вытянутую рассаду к нужному времени посадки, пишет Martha Stewart.

Помидоры

Помидоры — еще один отличный вариант для ранней посадки в помещении. Их склонность к жаркой летней погоде означает, что томаты нужно начать выращивать в помещении раньше. При необходимости пересадите рассаду в горшки до высадки в открытый грунт.

Баклажаны

Как и помидоры с перцем, баклажан относится к семейству паслёновых и выигрывает от раннего начала вегетационного периода.

У них медленная всхожесть, поэтому семена нужно посадить как можно раньше, чтобы было достаточно времени, чтобы посеять баклажаны как минимум два раза на случай, если всхожесть будет минимальной.

Мексиканский томат (томатильо)

Хотя томатильо, возможно, и не так широко распространены, как повсеместно встречающиеся помидоры, но это еще один отличный вариант для посадки в феврале.

Эти овощи интересно выращивать в помещении. Они быстро растут, как только начинают приживаться. Для хорошего плодоношения планируйте иметь как минимум два растения. Как и помидоры, их можно сажать глубоко.

Травы

Также разумно начать выращивать любые травы из семян заранее, поскольку процесс выращивания может занять время. В феврале можно начать выращивать базилик, мяту, лаванду, петрушку и тимьян. Вы также можете вырастить лук-шалот из семян в помещении.

Львиный зев

Клумба, заполненная цветущими львиным зевом, – поистине захватывающее зрелище. Выращивание рассады в помещении поможет растениям быстрее достичь стадии цветения, чем если семена будут высажены непосредственно в грунт.

Крестоцветные

Холодостойкие культуры, такие как капустные (например, капуста, цветная капуста, брокколи), также лучше начать выращивать в помещении, поскольку это помогает им созреть до того, как полностью наступит летняя жара.

Когда придёт время пересаживать рассаду в открытый грунт, будьте осторожны. Крестоцветные могут быть довольно капризными.

Ранее Главред писал, что многолетние цветы можно выращивать из семян. И этот способ поможет сэкономить деньги, поскольку в садовых центрах такие растения стоят недешево.

Первое, что нужно сделать, это определиться, какие многолетние цветы вы хотели бы видеть в своем саду, и купить семена. Уже в марте их можно посеять.

Смотрите видео - Какие цветы очень быстро растут из семян:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

