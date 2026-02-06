Укр
Украинцы предупредили о штормовом похолодании: когда изменится погода

Ангелина Подвысоцкая
6 февраля 2026, 19:09
Погода в Сумах будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -8 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 7 февраля / Фото: facebook.com/nashemistodnipro/photos

Вы узнаете:

  • Какая будет погода ночью 7 февраля
  • Когда температура воздуха опустится до -11 градусов
  • В каких регионах будет снег

Погода в Украине 7 февраля будет теплее. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - I уровень опасности. В центральных и восточных областях будет гололед и обледенение.

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 7 февраля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что на выходных в Украине не будет сильных морозов. Ночью температура воздуха опустится до -8 градусов, а днем повысится до +10 градусов.

8 февраля будет холоднее. Температура воздуха вечером может опуститься до -9 градусов. В этот день ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах и тротуарах будет образовываться настоящий каток. Также ожидается туман с видимостью 300-500 м.

9-11 февраля Украину снова накроет новая волна похолодания. А уже 12 февраля ожидается потепление.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 7 февраля

В Украине 7 февраля будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег и снег с дождем. В то же время на дорогах будет гололедица. На Прикарпатье, Закарпатье, в южных и восточных областях будет туман. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"В северной части снег; температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза. На юге страны осадки преимущественно в виде дождя; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла; в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 6-11°. На остальной территории снег и дождь, в центральных и восточных областях гололед; температура в течение суток от 4° мороза до 1° тепла (днем на Закарпатье 3-8° тепла)", - говорится в сообщении.

В Украине будет -8

По данным meteoprog, 7 февраля в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +6...+8 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -8...-2 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 7 февраля / фото: meteoprog

Погода 7 февраля в Киеве

В Киеве 7 февраля будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 6-8° мороза, днем 2-4° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 7 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, первая неделя февраля в Украине будет холодной с резкими колебаниями температур и незначительными осадками. Метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшие дни большинство регионов будет находиться под влиянием арктического антициклона.

Также 2 февраля в Одессе сохранится холодная и ветреная погода без существенных осадков. Ночью -10...-12 °C, днем -8...-10 °C, из-за ветра мороз будет ощущаться до -17 °C.

Кроме этого, 3 февраля в Полтавской области сохранится морозная погода без осадков. Ночью ожидается -22...-27°, днем -11...-16°. В Полтаве - -20...-22° ночью и -13...-15° днем.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

