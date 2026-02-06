Как воспитать успешных детей: миллиардер Баффет поделился простым секретом

Одно из исследований показало, что эмпатия, порядочность и эмоциональный интеллект передаются из поколения в поколение.

Баффет отмечает, что если вы хотите иметь хороших детей, будьте хорошими родителями

Ученые подтверждают, что пример родителей формирует эмпатию, контроль эмоций и будущий успех

Легендарный инвестор Уоррен Баффет, которому сейчас 95 лет, сформулировал свою философию воспитания детей всего в одном предложении: "Если вы хотите иметь хороших детей, будьте хорошими родителями". Об этом пишет Inc.com.

Несмотря на простоту, подход Баффета имеет глубокую психологическую основу.

Глава Berkshire Hathaway вспоминает, что в юности часто вел себя не лучшим образом. Но его отец, биржевой маклер и конгрессмен, никогда не повышал голос и не читал нотаций. Вместо этого он спокойно повторял:

"Я знаю, что ты можешь лучше".

Такой мягкий, неконфликтный стиль, по словам Баффета, помог ему научиться ответственности и развить эмоциональный интеллект.

"Вы не читаете лекции о плохих вещах, если сами их делаете", — объясняет инвестор. Дети, подчеркивает он, прежде всего копируют поведение, а не слушают морали.

Наука на стороне Баффета

Исследование, опубликованное в Developmental Psychology, подтверждает, что эмпатия, порядочность и способность управлять эмоциями передаются между поколениями именно через пример, а не через наказание или контроль.

Еще одна масштабная новозеландская работа, которая длилась более 40 лет, показала, что когнитивный контроль - умение сдерживать импульсы и принимать взвешенные решения - является ключевым фактором будущего успеха. Он оказался важнее IQ или уровня благосостояния семьи.

Подход Баффета можно свести к простой формуле: демонстрируйте детям доброту, честность и ответственность — и они вырастут такими же.

Не через наказания, не через лекции, а через ежедневный пример.

