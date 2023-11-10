УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Воспитание в эпоху гаджетов: сколько времени в телефоне можно проводить ребенку

Руслана Заклинская
10 ноября 2023, 18:17
Телефон - это не только средство связи, но и источник информации, развлечений и общения, но его чрезмерное использование может негативно сказаться на здоровье ребенка.
Воспитание в эпоху гаджетов: сколько времени в телефоне можно проводить ребенку
Сколько времени следует проводить детям в телефоне / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Современный мир невозможно представить без гаджетов и смартфонов, которые стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Дети начинают пользоваться телефонами, планшетами и другими гаджетами с раннего возраста. Но как родителям определить, сколько времени дети могут проводить за такими устройствами, не нанося вреда своему здоровью и развитию?

Сколько часов в день можно смотреть телефон детям

В общем, специалисты рекомендуют детям проводить в телефоне не более двух часов в день. Это касается детей от 5 до 17 лет. Для детей младшего возраста, до 5 лет, время, проведенное в телефоне, должно быть еще меньше, до 1 часа в день.

Важно также учитывать, что это время включает в себя не только активное время пользования телефоном, но и пассивное, когда ребенок просто смотрит на экран.

видео дня

Почему важно ограничивать время пользования телефоном

Чрезмерное использование телефонов может привести к ряду проблем со здоровьем, как физических, так и психических. К ним относятся:

  • Нарушения зрения
  • Головная боль
  • Проблемы со сном
  • Проблемы с обучением
  • Чувство тревоги и депрессии
  • Зависимость от гаджетов

Сколько можно сидеть в телефоне, чтобы не испортить зрение

Прежде всего, важно понять, что зрительный аппарат ребенка развивается и пагубное влияние экранов может быть разным у разных возрастных групп. Ученые и офтальмологи рекомендуют соблюдать определенные правила для сохранения зрения.

Ключевым аспектом являются регулярные перерывы. Американские врачи рекомендуют использовать правило "20-20-20": каждые 20 минут экранного времени – 20 секунд отдыха, во время которого следует смотреть на предметы, расположенные на расстоянии около 20 футов (примерно 6 метров). Это поможет уменьшить усталость глаз и чрезмерное напряжение.

Также следует обращать внимание на расположение экрана и освещение. Телефон следует держать на расстоянии около 40 см от глаз и на уровне глаз, чтобы уменьшить напряжение шеи и глаз. Важно использовать устройства в хорошо освещенном помещении и избегать работы в темноте.

Ночной режим или фильтры синего света могут помочь уменьшить воздействие вредного света на сон и общее состояние зрения. Также важно ограничить время, посвященное экранам перед сном.

Сколько времени можно сидеть в телефоне детям дошкольного возраста

Медицинские эксперты рекомендуют осторожный подход к использованию телефонов и планшетов в раннем возрасте. Для детей в возрасте от двух до трех лет рекомендуется ограничивать время использования этих устройств до 5-10 минут в день. Со старшего дошкольного возраста время можно постепенно увеличивать: на 4 году – до 15-20 минут, на 5-6 годах – до 30-40 минут. От шести лет и далее, эксперты рекомендуют не превышать 1 час в день с обязательными перерывами.

При этом, врачи категорически выражают запрет на использование компьютерных игр для детей до двух лет. Американская ассоциация педиатров рекомендует ограничить время просмотра мультфильмов детям в возрасте от двух лет до 5-10 минут. Кроме того, важно просматривать мультфильмы вместе со взрослыми для эффективной фильтрации информации с экрана.

Сколько времени можно пользоваться телефоном подросткам

9-11 лет: Девятилетние дети находятся на этапе активного обучения и развития социальных навыков. Основной задачей является баланс между онлайн и офлайн активностями. Продолжительность пользования телефоном следует ограничивать до 1 часа в день, с акцентом на использование образовательных ресурсов и развивающих игр.

12-13 лет: На этом этапе ребенок может быть более самостоятельным в управлении своим временем. Тем не менее, важно следить за содержанием контента и временем, потраченным на социальные сети. Рекомендуется не более 3-4 часов в день с упором на развитие интересов и навыков.

14-16 лет: Ребенок на этом этапе может уже развивать собственные интересы и глубже изучать определенные темы с помощью технологий. Продолжительность пользования телефоном может оставаться на уровне 3-4 часов, но важно способствовать пониманию важности баланса и разнообразия в занятиях.

Как бороться с зависимостью от телефона у ребенка

Если вы заметили, что ваш ребенок проводит слишком много времени за телефоном, вам следует принять меры. Чтобы побороть зависимость ребенка от телефона поговорите с ребенком об этом, расскажите ему о возможных последствиях чрезмерного использования телефонов.

Стоит установить правила пользования телефоном. Договоритесь с ребенком о том, сколько времени он может проводить по телефону в день. Определите периоды, когда использование телефона запрещено, например, во время еды, перед сном или во время семейных мероприятий. Это позволит ребенку отдохнуть от экрана и сосредоточиться на других аспектах жизни.

Также можно создать альтернативные занятия для ребенка. Предложите ребенку занятия, которые не предполагают использования гаджетов, например, спорт, творчество или общение с друзьями. Способствуйте развитию других интересов и хобби ребенка. Предложите занятия, которые она может выполнять без гаджетов, такие как чтение, рисование или музыкальные занятия.

Помните, что вы являетесь примером для своего ребенка. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок меньше пользовался телефоном, уменьшите время, которое вы проводите за этим устройством.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
зависимость смартфоны телефон
Реклама

Главное за день

Цифры сумасшедшие: Залужный раскрыл потери оккупантов за месяц под Авдеевкой

Цифры сумасшедшие: Залужный раскрыл потери оккупантов за месяц под Авдеевкой

19:12 Украина
Нацгвардейцы мощно продвинулись на юге, позиции врага подорваны - Клименко

Нацгвардейцы мощно продвинулись на юге, позиции врага подорваны - Клименко

18:49 Украина
В Украине воздушные тревоги будут длиннее: в Воздушных силах назвали причину

В Украине воздушные тревоги будут длиннее: в Воздушных силах назвали причину

17:25 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:18

"Нет никаких оправданий": Ксения Мишина раскрыла шокирующую правда об экс-супруге-абьюзере

19:12

Цифры сумасшедшие: Залужный раскрыл потери оккупантов за месяц под Авдеевкой

19:03

Путь в ЕС: очень важно образцово пройти ближайшие годымнение

18:50

Доплясался "Дикий ангел": у Орейро хотят отбрать паспорт РФ из-за "пропаганды ЛГБТ"

18:49

Нацгвардейцы мощно продвинулись на юге, позиции врага подорваны - Клименко

Октисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в УкраинеОктисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в Украине
18:39

Идеальная зарядка для людей 60 лет+: 12 лучших упражнений, сидя на стулеВидео

18:19

slotoking рассказал об идейной и креативной стороне создания РК "Ищем 11 королей" реклама

18:17

Воспитание в эпоху гаджетов: сколько времени в телефоне можно проводить ребенку

18:01

Медведев опозорился на весь мир и назвал прибалтов "второсортным сбродом"

Реклама
18:01

Какая самая яркая звезда в Млечном пути: удивительная загадка Вселенной

17:30

РФ потеряла минимум 197 летчиков: в России обнародовали статистику потерь оккупантов

17:27

Не выбрасывайте стсыревшую соль: 5 забытых кулинарных секретов сделают ее как новую

17:25

В Украине воздушные тревоги будут длиннее: в Воздушных силах назвали причину

16:51

Расцветут радостью: для 3 знаков зодиака 2024 год станет очень счастливым

16:49

Favbet задонатил 4 млн грн на сбор UNITED24 "Безпечне небо" реклама

16:46

ЕС может не успеть передать Украине миллион боеприпасов до марта – Bloomberg

16:42

Освобождение оккупированных территорий: Зеленский провел важное заседание Ставки

16:25

Не будет денег и исчезнет счастье: что нельзя делать 11 ноября

16:22

В Брянской области россияне ликвидировали своего полковника ФСБ

16:22

Части бюджетников поднимут зарплаты почти на четверть: кому из них повезет

Реклама
16:15

Головоломка для обладателей орлиного зрения: нужно найти 3 рожицы на картинке

16:10

Белый дом подтвердил переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина: о чем будут говорить

16:08

Гидрогелевая пленка против защитного стекла: какое покрытие выбрать для смартфона в 2023 году

15:55

Угроза "падения Авдеевки": в разведке Эстонии дали тревожный прогноз

15:55

Налетят мощные грозы и шквалы 22 м/с: украинцев предупредили об опасности на выходных

15:41

Звезда "Скаженого весілля" рассказала, почему покинула РФ после вторжения в Украину

15:06

Провел 128 единиц техники РФ под Киев: агента ФСБ "закрыли" на 15 летФото

14:57

Улетят ли "в космос" тарифы на коммуналку: в Нацбанке и Кабмине озвучили прогнозы

14:55

"Война в точке невозврата": в ОП сказали, что ждет Украину в 2024 году

14:46

Нездоровый человек: Катя Кузнецова раскрыла истинное лицо БайракВидео

14:42

Статус "ребенок войны": как получить соцвыплаты и что нужно знать

14:12

Шольц и Столтенберг сделали новые заявления о конце войны в Украине: что известно

14:05

В Украине тайно шили форму для сборной России

13:45

Слухи насчет "замены Залужного": у Зеленского поставили точку в громком скандале

13:40

На западе Украины сбивать дроны труднее: в Воздушных силах сообщили причину

13:10

Мисс Украина Вселенная прокомментировала отношения с россиянкой на конкурсе

13:05

Курс доллара и евро растет: сколько стоит валюта в обменниках

13:01

Лунный календарь 11 ноября 2023: день, когда нужно прислушаться к советам близких

12:40

В Мариуполе подорвали авто оккупанта-полицейского

12:26

Самое тяжелое впереди: у Зеленского заявили, что война "закончится внезапно"

Реклама
12:21

Шикарная Пугачева появилась на вечеринке со своими взрослыми детьми

12:18

Поражение для Путина: российская армия проваливает планы Кремля - офицер ВСУ

12:16

Когда ВСУ смогут начать наземную операцию в Крыму: ответ военного

12:02

УПЦ МП наняла лоббиста в США: известно кто оплачивал сумасшедшие счета за его услуги

11:53

Китайский гороскоп на завтра 11 ноября: Кролику - откровенность, Кабану - размышления

11:41

Откроется окно возможностей: названы неожиданные сроки вступления Украины в ЕС

11:32

В Украине взвинтят цены на 4 продукта: что значительно подорожает до конца года

11:26

Дочь Брюса Уиллиса поделилась новостями о тяжелом недуге актера

11:22

Оптическая иллюзия для настоящих гениев: нужно найти букву "С" за 5 секунд

11:07

Год после освобождения: Дмитрий Комаров покажет, как живет Херсон сегодня

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять