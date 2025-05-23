Звонки домой со слезами на глазах: первые кадры возвращения защитников из плена

Украинцы, которых удалось вернуть из плена, пообещали родным как можно скорее приехать домой.

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Эмоции переполняли защитников, которых вернули в Украину / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншоты из видео

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Сотни украинских защитников, которые вернулись домой, созвонились с родными

В рамках обмена удалось вернуть защитников Мариуполя

23 мая между Украиной и страной-агрессором Россией состоялся первый этап обмена пленными в формате 1000 на 1000. Домой вернулись 390 граждан, среди которых защитники и гражданские. Они не скрывали радости от возвращения в Украину.

Защитников встречали с флагами Вооруженных Сил Украины. Соответствующее видео в Telegram опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. На кадрах видно, как освобожденные из плена выходили из автобуса и говорили "Слава Украине", после чего многие обнимались и кричали от радости.

видео дня

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео с первыми кадрами возвращения украинских защитников домой:

Некоторые пленные увиделись с побратимами впервые за три года. Они не сдерживали положительных эмоций, увидев знакомые лица.

Видео по обмену пленными опубликовал и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. На них видно, как украинским военным дали возможность позвонить родным и сообщить о возвращении на родину.

"Мам, меня обменяли, все, я дома. Я жив, со мной все хорошо, мам", - сказал по телефону матери один из освобожденных Героев.

В кадр также попали и защитники Азовстали, которые пробыли в неволе три года. Они были счастливы от того, что Украина не забыла о них.

Обмен пленных 23 мая - последние новости

Напомним, в пятницу, 23 мая, президент США Дональд Трамп сообщил, что завершился большой обмен пленными между Россией и Украиной. Комментируя обмен военнопленными между Киевом и Москвой, Трамп выразил надежду, что этот шаг может привести к чему-то большему.

Впоследствии, как писал Главред, стало известно, что первый этап обмена пленными в формате 1000 на 1000 реализован. В Украину вернулись вернулись 390 граждан, среди которых защитники и гражданские.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к обмену пленными с Украиной в формате 1000 на 1000 и уже подготовила и передала список имен.

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Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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