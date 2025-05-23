Враг хочет высадиться на правый берег Днепра: в ВСУ предупредили об угрозе

Волошин сообщил, что в дельте Днепра идут ожесточенные бои за острова.

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РФ ведет активные боевые действия на Приднепровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

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Враг пытается захватить острова в дельте Днепра

У россиян недостаточно ресурсов, чтобы форсировать реку

На Приднепровском направлении российские оккупанты ведут достаточно активные боевые действия. Противник пытается вытеснить украинские силы из района Антоновских мостов и захватить ключевые острова в дельте Днепра. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По словам спикера, россияне хотят установить контроль над островами Забич, Нестрига и Козулиский.

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"На нескольких точках враг сосредоточил штурмовые группы для проведения форсировочных действий. Эти форсировочные действия небольшими группами пехоты в одной-нескольких лодках обычно осуществляет враг, и он пытается вытеснить наших защитников от Антоновских мостов, а также пытается на юге островной зоны взять под контроль несколько островов", - рассказал Волошин.

Он объяснил, что враг хочет занять плацдарм, чтобы постепенно осуществить высадку на правый берег Днепра. Однако все эти попытки безрезультатны.

Волошин отметил, что имеющиеся у противника силы и ресурсы позволяют проводить подобные операции, однако ресурсов для масштабного форсирования Днепра у противника нет.

"Однако противник там постоянно будет действовать, держать высокую свою активность благодаря тому, что собрал там такое количество сил, чтобы каждый день проводить такие штурмы", - добавил спикер.

Он подчеркнул, что за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых или форсирующих действий. Однако россияне интенсивно применяли беспилотники, артиллерию и наносили авиаудары.

Ситуация в Херсонской области - новости по теме

Напомним, в ЦПД сообщали, что армия страны-агрессора России уже пробовала форсировать реку Днепр в Херсонской области, но Силы обороны смогли отбить штурм врага.

Как писал Главред, на Приднепровском направлении противник проводит перегруппировку, логистические, эвакуационные и разведывательные мероприятия для продолжения попыток захватить островную зону Днепра.

Недавно народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко рассказывал, что теми силами и средствами, которые имеют на сегодня оккупанты на Херсонщине, нереально форсировать реку Днепр.

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