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Расстояние менее 3 км: армия РФ приблизилась к админгранице Днепропетровщины

Анна Ярославская
23 мая 2025, 08:53
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На Покровском направлении защитники Украины остановили 44 штурмовых действия агрессора.
Военный РФ, карта
Россияне приблизились к админгранице Днепропетровщины / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap.live, МО РФ

Кратко:

  • Оккупанты продвинулись возле поселка Надиевка
  • Вблизи Котляровки идут бои
  • Расстояние до границы Днепропетровщины сокращается

Российская оккупационная армия продвинулась на Покровском направлении в Донецкой области.

Как сообщили аналитики мониторингового канала Deep State, россияне продвинулись возле поселка Надиевка (Надеждинка) Покровской городской громады Покровского района.

видео дня

Надеждинка находится под российской оккупацией с 27 января текущего года.

По состоянию на данный момент оккупанты продвинулись к западу от этого населенного пункта и занимают позиции в районе Котляровки.

Надиевка (Надеждинка) на карте
Надиевка (Надеждинка) на карте / deepstatemap.live

Как видно на карте, в этой точке от админграницы с Днепропетровской областью армию РФ отделяет менее трех километров.

Карта deepstatemap.live
Карта deepstatemap.live

О боях вблизи Котляровки говорится и в сводке Генерального штаба ВСУ.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Елизаветовка, Лысовка, Малиновка, Зверевое, Котляровка, Даченское, Удачное, Троицкое, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Алексеевка, Проминь, Шевченко Первое, Миролюбовка", - говорится в сообщении.

Карта Генштаба ВСУ
Карта Генштаба ВСУ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Также в Deep State сообщили о продвижении оккупационной армии возле Яблоновки в Константиновском районе Донецкой области.

Яблоновка на карте
Яблоновка на карте / deepstatemap.live

Есть ли угроза для Днепроптеровщины

Как писал Главред, аналитики уже предупреждали, что российское военное командование, вероятно, планирует наступление на Днепропетровскую область.

В частности, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин еще в октябре 2024 года отмечал, что необходимо готовить Днепропетровщину к обороне.

"Мы не должны постоянно двигаться от города к городу, параллельно с этим наскоро готовить эти города к обороне. Все это нужно планировать, и строить прочную линию обороны, а не ждать6 пока линия фронта двигается в очередной населенный пункт. Учитывая ситуацию с Селидовым, Покровском — Днепропетровск нужно готовить уже. И контролировать этот процесс", — говорил военный.

В марте 2025 года военный обозреватель Денис Попович заявил, что у российских захватчиков нет достаточно ресурсов, чтобы полноценно наступать на Днепропетровскую область.

Военный эксперт Игорь Романенко отмечал, что российские оккупанты планируют зайти в Днепропетровскую область к "символической дате" - 9 мая.

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Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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