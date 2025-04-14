Дедлайн до 9 мая: враг хочет зайти в новый регион Украины

Путин во время парада в Москве хочет продемонстрировать, что его войска продвигаются в Украине.

https://glavred.info/front/dedlayn-do-9-maya-vrag-hochet-zayti-v-novyy-region-ukrainy-10656023.html Ссылка скопирована

Эксперт предупредил об опасности / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Основное:

Россияне хотят зайти в Днепропетровскую область до 9 мая

Пока непонятно, удастся ли противнику реализовать свои планы

Российские оккупанты планируют зайти в Днепропетровскую область к "символической дате" - 9 мая. Об этом заявил военный эксперт Игорь Романенко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин во время парада в Москве хочет продемонстрировать, что его захватнические войска имеют успехи на поле боя и продвигаются в Украине.

видео дня

"Российские военные пытаются выполнять другие задачи, продвинуться в сторону Днепра. Путин хочет показать во время проведения парада, завершающего итоговую "специальную военную операцию". Ну, и показать, в частности, еще дополнительно области, где воюют. Вот в Сумской области воюют и желательно (для россиян - Главред) зайти в Днепропетровскую область", - сказал Романенко.

Однако, пока непонятно, насколько противнику удастся реализовать свои планы.

При этом Романенко напомнил, что страна-агрессор РФ планирует в этом году мобилизовать 160 тысяч человек. По его словам, сейчас в России продолжается весенний призыв, а еще будут призывать осенью.

"Поэтому учитывая такую ситуацию, Путин по максимуму пытается захватить эти земли и в первую очередь области, которые у них заведены в конституцию. И вообще же и от Уиткоффа, и от команды Трампа такие предложения. И Келлог только сказал, что Украина на это не пойдет", - подчеркнул военный эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, украинские защитники продолжают проводить операцию в Курской области РФ. В свою очередь армия Путина хочет полностью вытеснить ВСУ с занимаемых позиций до 9 мая. По словам военного обозревателя Алексея Гетьмана, российское военное командование не будет жалеть сил и средств на этом направлении, чтобы достичь поставленных целей.

Недавно в Харьковской области украинские защитники отбили штурм армии страны-агрессора РФ. При этом подразделения Сил обороны уничтожили российских оккупантов и сожгли технику врага.

Кроме того, военный обозреватель Василий Пехньо рассказал, что армия РФ начала новую волну штурмовых действий с применением бронетехники и мотоциклов. По его словам, на Новопавловском направлении, где защищается 110-я бригада, в атаке оккупанты задействовали до 20 единиц бронетехники, но перед этим прошло около 25 их мотоциклистов, чтобы создать почву для механизированных частей.

Читайте также:

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред