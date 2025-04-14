Дедлайн до 9 мая: враг хочет зайти в новый регион Украины

Основное:
- Россияне хотят зайти в Днепропетровскую область до 9 мая
- Пока непонятно, удастся ли противнику реализовать свои планы
Российские оккупанты планируют зайти в Днепропетровскую область к "символической дате" - 9 мая. Об этом заявил военный эксперт Игорь Романенко в комментарии РБК-Украина.
По его словам, российский диктатор Владимир Путин во время парада в Москве хочет продемонстрировать, что его захватнические войска имеют успехи на поле боя и продвигаются в Украине.
"Российские военные пытаются выполнять другие задачи, продвинуться в сторону Днепра. Путин хочет показать во время проведения парада, завершающего итоговую "специальную военную операцию". Ну, и показать, в частности, еще дополнительно области, где воюют. Вот в Сумской области воюют и желательно (для россиян - Главред) зайти в Днепропетровскую область", - сказал Романенко.
Однако, пока непонятно, насколько противнику удастся реализовать свои планы.
При этом Романенко напомнил, что страна-агрессор РФ планирует в этом году мобилизовать 160 тысяч человек. По его словам, сейчас в России продолжается весенний призыв, а еще будут призывать осенью.
"Поэтому учитывая такую ситуацию, Путин по максимуму пытается захватить эти земли и в первую очередь области, которые у них заведены в конституцию. И вообще же и от Уиткоффа, и от команды Трампа такие предложения. И Келлог только сказал, что Украина на это не пойдет", - подчеркнул военный эксперт.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, украинские защитники продолжают проводить операцию в Курской области РФ. В свою очередь армия Путина хочет полностью вытеснить ВСУ с занимаемых позиций до 9 мая. По словам военного обозревателя Алексея Гетьмана, российское военное командование не будет жалеть сил и средств на этом направлении, чтобы достичь поставленных целей.
Недавно в Харьковской области украинские защитники отбили штурм армии страны-агрессора РФ. При этом подразделения Сил обороны уничтожили российских оккупантов и сожгли технику врага.
Кроме того, военный обозреватель Василий Пехньо рассказал, что армия РФ начала новую волну штурмовых действий с применением бронетехники и мотоциклов. По его словам, на Новопавловском направлении, где защищается 110-я бригада, в атаке оккупанты задействовали до 20 единиц бронетехники, но перед этим прошло около 25 их мотоциклистов, чтобы создать почву для механизированных частей.
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Кто такой Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
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