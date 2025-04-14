У врага дедлайн: РФ хочет вытеснить ВСУ из Курской области до "символической даты"

Кремль не будет жалеть сил и средств для вытеснения ВСУ из региона.

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Кремль установил дедлайн для вытеснения ВСУ с Курщины / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

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Россияне хотят полностью вытеснить ВСУ из Курской области до 9 мая

Военное командование РФ стремится любой ценой выполнить поставленную задачу

Украинские защитники продолжают проводить операцию в Курской области РФ. В свою очередь армия Путина стремится полностью вытеснить ВСУ с занятых позиций к 9 мая. Об этом сообщил военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире КИЕВ24.

Он передает, что согласно информации, соответствующее решение должно быть выполнено на 100%. Поэтому российское военное командование не будет жалеть сил и средств на этом направлении, чтобы достичь поставленных целей.

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"Осталось более двух недель (до 9 мая - Главред). Поэтому мы надеемся, что эти войска будут задействованы именно на Курщине", - добавил Гетьман.

По его словам, в дальнейшем враг может перебросить силы с Курщины на другие направления. Например, противник, вероятно, задействует свои ресурсы на Сумском, Черниговском, Харьковском направлениях, предполагает Гетьман.

При этом он отмечает, что у российских оккупантов недостаточно сил для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя.

Ситуация на Курском направлении - новости по теме

Как писал Главред, украинская боевая авиация нанесла прицельный удар по промышленному объекту в поселке Теткино Курской области. Известно, что целью удара стал местный сахарный завод, где, по данным источников, размещались подразделения российских войск и беспилотные летательные аппараты, которые враг использовал в боевых действиях против ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области (РФ) продолжается, никакого окружения украинских сил нет. Украинцы сдерживают 64 тысячи российских солдат в этом регионе.

Недавно аналитики Института изучения войны сообщали, что армия РФ продолжает проводить боевые действия в Курской области, в частности враг продвинулся к западному и южному селу Гуево.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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