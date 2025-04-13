РФ может повторить операцию в направлении второго города Украины – пограничники

Вражеские войска проводят ротации на Харьковском направлении.

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Силы обороны контролируют ситуацию на севере Харьковской области - ГПСУ / Коллаж: Главред, фото: 66-я ОМБр (иллюстративное фото), DeepState

Что сказали в бригаде Гарт:

Россияне могут повторить прошлогоднюю майскую операцию на Харьковском направлении

Силы обороны держат ситуацию под контролем

Российские оккупанты могут попытаться повторить такую же операцию, которую враг провел в мае прошлого года, когда атаковал на севере Харьковской области. У врага достаточно сил. Однако Силы обороны контролируют ситуацию на направлении. Об этом заявил начальник группы взаимодействия со СМИ бригады Гарт 1-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Александр Даниленко.

В эфире Мы-Украина он рассказал о том, что враг проводит ротации на Харьковском направлении.

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"Они то к нам кого-то перебрасывают, то от нас кого-то перебрасывают. Потому что ситуация на фронте, если брать всю линию соприкосновения в целом, довольно динамичная, и враг на нее так же, как и мы, оперативно реагирует. Перебрасывает силы свои", - отметил Даниленко.

По его словам, присутствие россиян – как в живой силе, так и в военной технике – остается достаточно высоким. Поэтому противник может попытаться повторить майскую операцию 2024 года.

"Достаточно в принципе для того, чтобы попытаться повторить майскую операцию прошлого года, когда началась новая активная фаза боевых действий на севере Харьковщины. Спецназовцы ГРУ, диверсионно-разведывательные группы, танки у нас есть вражеские на направлении. Хватает всего. Расслабляться нельзя, контролируем ситуацию", - подчеркнул Александр Даниленко.

Новое российское наступление – главные новости по теме:

Как сообщал Главред, главком ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что оккупанты России фактически начали новое наступление в Сумской и Харьковской областях. Цель врага – захватить украинские территории, разгромить Силы обороны Украины и продвинуться вглубь.

Войска РФ хотят создать окружение или полуокружение города Сумы, написали журналисты BBC со ссылкой на собеседника в Генеральном штабе ВСУ. Непосредственной угрозы для Харькова нет.

Оккупанты усилят наступление в апреле-мае, сказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. По его словам, враг намерен сосредоточиться на Покровске и Запорожском направлении.

Кто такой Павел Палиса Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году – командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

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