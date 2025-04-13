РФ может повторить операцию в направлении второго города Украины – пограничники

Что сказали в бригаде Гарт:
- Россияне могут повторить прошлогоднюю майскую операцию на Харьковском направлении
- Силы обороны держат ситуацию под контролем
Российские оккупанты могут попытаться повторить такую же операцию, которую враг провел в мае прошлого года, когда атаковал на севере Харьковской области. У врага достаточно сил. Однако Силы обороны контролируют ситуацию на направлении. Об этом заявил начальник группы взаимодействия со СМИ бригады Гарт 1-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Александр Даниленко.
В эфире Мы-Украина он рассказал о том, что враг проводит ротации на Харьковском направлении.
"Они то к нам кого-то перебрасывают, то от нас кого-то перебрасывают. Потому что ситуация на фронте, если брать всю линию соприкосновения в целом, довольно динамичная, и враг на нее так же, как и мы, оперативно реагирует. Перебрасывает силы свои", - отметил Даниленко.
По его словам, присутствие россиян – как в живой силе, так и в военной технике – остается достаточно высоким. Поэтому противник может попытаться повторить майскую операцию 2024 года.
"Достаточно в принципе для того, чтобы попытаться повторить майскую операцию прошлого года, когда началась новая активная фаза боевых действий на севере Харьковщины. Спецназовцы ГРУ, диверсионно-разведывательные группы, танки у нас есть вражеские на направлении. Хватает всего. Расслабляться нельзя, контролируем ситуацию", - подчеркнул Александр Даниленко.
Новое российское наступление – главные новости по теме:
Как сообщал Главред, главком ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что оккупанты России фактически начали новое наступление в Сумской и Харьковской областях. Цель врага – захватить украинские территории, разгромить Силы обороны Украины и продвинуться вглубь.
Войска РФ хотят создать окружение или полуокружение города Сумы, написали журналисты BBC со ссылкой на собеседника в Генеральном штабе ВСУ. Непосредственной угрозы для Харькова нет.
Оккупанты усилят наступление в апреле-мае, сказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. По его словам, враг намерен сосредоточиться на Покровске и Запорожском направлении.
Кто такой Павел Палиса
Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году – командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.
Другие новости:
- Мощные взрывы и пожары: Харьков под атакой российских дронов
- Угроза наступления РФ на Сумы и Харьков: в ЦПД сделали важное заявление
- Есть ли повод для паники: заявление Генштаба ВСУ о наступлении на Сумы и Харьков
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред