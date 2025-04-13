Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

РФ может повторить операцию в направлении второго города Украины – пограничники

Андрей Ганчук
13 апреля 2025, 10:06
656
Вражеские войска проводят ротации на Харьковском направлении.
ВСУ, война
Силы обороны контролируют ситуацию на севере Харьковской области - ГПСУ / Коллаж: Главред, фото: 66-я ОМБр (иллюстративное фото), DeepState

Что сказали в бригаде Гарт:

  • Россияне могут повторить прошлогоднюю майскую операцию на Харьковском направлении
  • Силы обороны держат ситуацию под контролем

Российские оккупанты могут попытаться повторить такую же операцию, которую враг провел в мае прошлого года, когда атаковал на севере Харьковской области. У врага достаточно сил. Однако Силы обороны контролируют ситуацию на направлении. Об этом заявил начальник группы взаимодействия со СМИ бригады Гарт 1-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Александр Даниленко.

В эфире Мы-Украина он рассказал о том, что враг проводит ротации на Харьковском направлении.

видео дня

"Они то к нам кого-то перебрасывают, то от нас кого-то перебрасывают. Потому что ситуация на фронте, если брать всю линию соприкосновения в целом, довольно динамичная, и враг на нее так же, как и мы, оперативно реагирует. Перебрасывает силы свои", - отметил Даниленко.

По его словам, присутствие россиян – как в живой силе, так и в военной технике – остается достаточно высоким. Поэтому противник может попытаться повторить майскую операцию 2024 года.

"Достаточно в принципе для того, чтобы попытаться повторить майскую операцию прошлого года, когда началась новая активная фаза боевых действий на севере Харьковщины. Спецназовцы ГРУ, диверсионно-разведывательные группы, танки у нас есть вражеские на направлении. Хватает всего. Расслабляться нельзя, контролируем ситуацию", - подчеркнул Александр Даниленко.

Новое российское наступление – главные новости по теме:

Как сообщал Главред, главком ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что оккупанты России фактически начали новое наступление в Сумской и Харьковской областях. Цель врага – захватить украинские территории, разгромить Силы обороны Украины и продвинуться вглубь.

Войска РФ хотят создать окружение или полуокружение города Сумы, написали журналисты BBC со ссылкой на собеседника в Генеральном штабе ВСУ. Непосредственной угрозы для Харькова нет.

Оккупанты усилят наступление в апреле-мае, сказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. По его словам, враг намерен сосредоточиться на Покровске и Запорожском направлении.

Кто такой Павел Палиса

Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году – командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ ГПСУ Харьковская область войска России война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Войска РФ ударили по Сумам: прогремели взрывы, много погибших, подробности

Войска РФ ударили по Сумам: прогремели взрывы, много погибших, подробности

10:34Война
РФ может повторить операцию в направлении второго города Украины – пограничники

РФ может повторить операцию в направлении второго города Украины – пограничники

10:06Фронт
Враг атаковал Киев 30 дронами: в КГВА сообщили, есть ли попадания

Враг атаковал Киев 30 дронами: в КГВА сообщили, есть ли попадания

09:24Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Рассекречено второе название Киева: историк раскрыл, как называлась столица Украины

Рассекречено второе название Киева: историк раскрыл, как называлась столица Украины

Какое второе название Украины: историк сделал неожиданное открытие

Какое второе название Украины: историк сделал неожиданное открытие

"Дойти до Белгорода, Воронежа, Ростова": эксперт прокомментировал замысел ВСУ

"Дойти до Белгорода, Воронежа, Ростова": эксперт прокомментировал замысел ВСУ

Надвигается жара: синоптик назвала дату очень резкого потепления в Украине

Надвигается жара: синоптик назвала дату очень резкого потепления в Украине

Карта Deep State онлайн за 13 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

11:33

Россияне меняют тактики запуска Шахедов по Украине - ISW

10:34

Войска РФ ударили по Сумам: прогремели взрывы, много погибших, подробностиФото

10:32

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 апреля: Овнам - препятствия, Ракам - поддержка

10:25

Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля

10:06

РФ может повторить операцию в направлении второго города Украины – пограничники

Украину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погодыУкраину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погоды
10:04

Ситуация угрожающая на двух направлениях фронта: в ГПСУ предупредили об опасности

09:55

Поздравления с Вербным воскресеньем: красивые картинки и теплые слова

09:37

Украина была бы другой: историк назвал "запретные слова" в Акте о независимостиВидео

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 апреля (обновляется)

Реклама
09:27

Гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля: Тельцам - перемены, Ракам - экономить

09:24

Враг атаковал Киев 30 дронами: в КГВА сообщили, есть ли попадания

09:11

Гороскоп на завтра 14 апреля: Ракам - приятные моменты, Стрельцам - подарок

09:01

В Оренбурге в районе ТЭЦ прогремел мощный взрыв: произошел пожар, деталиВидео

08:54

Карта Deep State онлайн за 13 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:42

Оккупанты берут паузу на фронте: аналитик рассказал, как изменилась ситуация

08:10

Как США хотят отдать 4 региона Украины РФмнение

07:54

Трамп сделал резкое заявление по войне после визита Уиткоффа к Путину

07:10

Где 3 отличия между мужчинами: веселая головоломка, которая никого не оставит равнодушным

06:30

Магнитная буря "трусит" страну: как долго продлится геомагнитный шторм

06:10

У Путина не хватает пушечного мяса на фронтемнение

Реклама
05:44

Что запрещено делать в спортзале: золотые правила этикета

05:00

Тест на внимательность: найдите медузу среди пластиковых пакетов за 9 секунд

04:35

Почему неправильно говорить "вибачте мене": учитель объяснила ошибкуВидео

04:19

Лунный календарь на 13 апреля: что можно и нельзя делать

03:30

Реже, чем раз в месяц: ветеринар сказал, как часто нужно купать котаВидео

02:47

"Я так гордился тобой": командир Павла Иванова эмоционально отреагировал на его гибель

01:20

Гнилые корни у орхидеи: что надо сделать, чтобы спасти вазон

12 апреля, суббота
23:01

"Дружественный огонь" или российская ракета: кто сбил F-16 Павла Иванова

22:52

Украина не станет членом ЕС и НАТО до окончания войны: Мерц сделал заявление

21:33

Особенный подарок: Меган Маркл показала, что принц Гарри привез из Украины

21:29

Тренды макияжа 2025 - как выглядеть модно и естественно одновременно

21:12

Трамп продлил санкции против России, введенные Байденом

20:26

В одних областях -8, а в других +18: какой будет погода на Вербное воскресенье

20:11

Полиция задержала пьяного экс-футболиста Алиева: в чем его обвиняют

19:28

"Помню, как ты радовался": Павел Иванов посмертно стал Героем Украины

19:26

Как быстро снять нагар с кастрюли: ИИ рассказал ТОП-3 лайфхака для чистой посуды

19:10

Как шахеды уничтожают Украину: новая тактика оккупантовмнение

19:03

"Потери среди волонтеров": в Херсоне дрон атаковал авто, есть погибший и раненые

18:56

Какое второе название Украины: историк сделал неожиданное открытиеВидео

18:55

"Дойти до Белгорода, Воронежа, Ростова": эксперт прокомментировал замысел ВСУ

Реклама
18:46

"Не я бью – верба бьет": что нужно освятить в церкви на Вербное воскресенье

18:30

Чем подкормить тюльпаны весной: секрет яркого и продолжительного цветения

18:30

Мошенники от имени "Укрпочты" рассылают сообщения: как не стать жертвой

18:18

"Мне очень горько": Ада Роговцева потеряла близкого человека

18:07

Начинается трудный период: как повлияет на жизнь Розовое полнолуние

18:05

Прославлял Украину на весь мир: на войне погиб известный боксер и военный

17:34

Замороженные активы РФ: Мадрид предлагает потратить деньги на оборону Европы

16:49

Без визита в сервисный центр: в Украине меняют правила экзаменов на вождение

16:30

27-летняя мировая модель умерла от редкого заболевания: что случилось

16:26

Плохой вкус в одежде - что выдает неухоженность и безвкусицу

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять