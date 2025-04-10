РФ пойдет в усиленное наступление в конце апреля: у Зеленского назвали направление

Заместитель руководителя ОП Павел Палиса убежден, что активные боевые действия могут начаться и в Запорожье, но приоритетом будет другое направление.

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РФ усилит свое наступление в конце апреля / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Что известно:

РФ усилит свое наступление в конце апреля

Приоритетным направлением может стать Покровск

Россия усилит свое наступление на фронте. Произойдет это уже в конце апреля и в мае. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса в интервью Reuters.

Он считает, что приоритетным направлением для россиян может стать Покровск и восточные фронты возле Купянска и Лимана. Также оккупанты могут активизироваться на юго-восточных фронтах возле Запорожья и Новопавловки.

видео дня

"Абсолютный приоритет, по моему мнению, сейчас будет на Покровском направлении", - сказал Палиса.

Смотрите видео об усилении наступления РФ:

РФ может усилить наступление в конце апреля / фото: скриншот

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине нет оснований для паники из-за заявлений о "наступлении на Сумы и Харьков". Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий, ситуация на северном отрезке фронта остается стабильной и не претерпела существенных изменений.

Тем временем Силы обороны Украины осуществили наступ ление на территорию Белгородской области России. Военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что эта операция направлена на формирование санитарной зоны вдоль границы.

Кроме того, украинским подразделениям удалось вернуть контроль над ранее утраченными позициями в Донецкой области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

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Кто такой Павел Палиса Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году - командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 года был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

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