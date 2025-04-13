Оккупанты прорываются на Запорожье: военный назвал направления ударов

Оккупанты намерены вернуть все территории, которые потеряли во время контрнаступления ВСУ.

https://glavred.info/front/okkupanty-proryvayutsya-na-zaporozhe-voennyy-nazval-napravleniya-udarov-10655609.html Ссылка скопирована

Преимущество в артиллерии и авиации не позволяет врагу стремительно продвигаться вперед / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скрин с DeepState

Что сообщил Денисов:

Россияне стремятся выйти на админграницы Запорожской области

Враг хочет максимально подвинуть линию фронта к Запорожью

Оккупанты, несмотря на значительное преимущество, продвигаются по украинским территориям медленно

Армия страны-агрессора России не оставит попыток выйти на административные границы Запорожской области, ведь хочет обезопасить сухопутный коридор из Ростова во временно оккупированный Крым.

Об этом в эфире Еспресо рассказал представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов. Он отметил, что хоть и не знает планов российских генералов, однако, если оценивать действия врага, то становится понятным следующее:

видео дня

"Во-первых, оккупанты попытаются отбить все те территории и населенные пункты, которые они потеряли во время контрнаступления ВСУ. Также они будут пытаться максимально подвинуть линии фронта в сторону областного центра. Это нужно им, чтобы обезопасить тот сухопутный коридор из Ростова в оккупированный Крым".

Нужно учитывать и то, что скоро в РФ будут праздновать День победы, поэтому оккупанты должны показать хоть какие-то результаты руководству. Так как в конституции России написано, что вся Запорожская область входит в ее состав, врагу крайне важно выйти к админграницам области.

"Впрочем, мы видели результаты этих попыток. Несмотря на то, что они имеют существенное преимущество в воздухе и артиллерии, россияне продвигаются очень медленно. Это крайне малые и медленные темпы их продвижения. Какие-то незначительные куски территории им удалось захватить, но не факт, что они там удержатся", - добавил военнослужащий.

Ситуация в Запорожской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Запорожской области ощущается усиленное давление со стороны врага, что повлекло обострение ситуации на этом участке фронта.

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении враг прощупывает фронт возле Орехово и пытается атаковать небольшими группами. Украинские военные утверждают, что действия врага напоминают разведку боем, которая может перерасти в большее наступление.

Накануне аналитики DeepState сообщали, что оккупационная армия страны-агрессора России продолжает активные наступательные действия возле населенных пунктов Пятихатки и Малые Щебраки.

Больше новостей:

Что известно о "Легионе Свободы"? "Легион Свободы" - комбатантское объединение всех членов партии ВО "Свобода" которые в составе Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, спецподразделений МВД и добровольческих батальонов участвуют в Российско-украинской войне. Создано в феврале 2015 решением XXX Съезда ВО "Свобода", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред